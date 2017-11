La familia Maldonado espera que tras la autopsia la investigación se centre en los gendarmes

Así lo expresó Sergio en una entrevista radial otorgada esta mañana

El hermano mayor de Santiago Maldonado, Sergio, afirmó hoy que, con el curso que siga la investigación de la muerte de su hermano, la Justicia tiene la oportunidad de que la sociedad "vuelva a creer" en ella, y dijo esperar que, una vez que se conozcan los resultados de la autopsia el próximo viernes, se profundice la investigación en relación al accionar de los gendarmes.

"Ahora, cuando se determine cuáles fueron las causas de la muerte, quiero entender que va a seguir todo por ahí", dijo Sergio Maldonado en referencia a la investigación del accionar de los gendarmes que participaron del operativo del 1 de agosto pasado en la comunidad mapuche de Cushamen, en el noroeste de Chubut, durante el cual había sido visto por última vez su hermano.

Así lo expresó en una entrevista que concedió esta mañana a Radio 10, en la que señaló que "la Justicia está muy aburguesada" y que "nadie se juega por nada".

"No le quiero cargar una mochila al juez (Gustavo) Lleral (al frente de la investigación), pero se tiene que empezar a cortar eso y que todos podamos volver a creer en la Justicia", aseveró el hermano mayor de Santiago Maldonado al aludir al curso que, a criterio de la familia, debe seguir la investigación una vez que se conozcan este viernes los resultados de la autopsia.

En ese marco, Sergio Maldonado dijo no poder creer "que haya gente que se guíe por lo que publica La Nación y Clarín", en alusión a notas periodísticas que dieron cuenta de que la conclusión de la autopsia será que el cuerpo de Santiago Maldonado, hallado en aguas del Río Chubut el 17 de octubre pasado, "no fue arrastrado ni manipulado", lo que reforzaría la hipótesis de un presunto ahogamiento como causa de la muerte.

"En realidad todos los peritos se tendrán que poner de acuerdo sobre si hay que pedir nuevas muestras o no; o si hay que volver a analizar o ya está; y ahí veremos si ya disponemos o no del cuerpo. Hace ya más de un mes que lo encontramos pero es como que no lo encontramos", indicó el hermano mayor de Santiago Maldonado en la entrevista que concedió esta mañana.

El viernes último, al cumplirse un mes del hallazgo del cuerpo de Maldonado en el río Chubut en el marco de un nuevo rastrillaje ordenado por el juez federal Gustavo Lleral, la familia Maldonado difundió un comunicado en el que atribuyó a una "maniobra" tendiente a construir "un escenario propicio para el cierre de la investigación", la difusión a través de distintos medios periodísticos de supuestos resultados de la autopsia.

En ese marco, le pidieron al magistrado que "se aclare formalmente esta circunstancia para frenar las maniobras destinadas a desviar y comprometer la investigación".

"Nos preocupa advertir que, a partir de esas supuestas 'conclusiones periciales', empieza a construirse un escenario propicio al cierre de la investigación", señaló la familia en el comunicado que difundió a través de la página www.santiagomaldonado.com.

En este sentido, los familiares del joven artesano aclararon que las "supuestas novedades" en verdad "son parte de un acta agregada a la causa, labrada con motivo de la autopsia".

Además, insistieron en remarcar que la audiencia prevista para el 24 de noviembre próximo, convocada por el juez Lleral en la Morgue Judicial dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "debe ser el comienzo de una nueva etapa de la causa y no el final".