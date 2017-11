Central salió de perdedor como visitante de Talleres

| Publicado en Edición Impresa

Rosario Central, que la pasó mal en el primer tiempo, terminó anoche festejando en Córdoba lo que fue su primera victoria en la Superliga. Fernando Zampedri, a los 17 minutos del segundo tiempo, selló el 1 a 0 definitivo, que terminó con el invicto del conjunto cordobés.

Tras la apertura, Zampedri pudo haber aumentado tras un tiro libre de Leonardo Gil, y con el final a la vista un palo evitó el empate de Lucas Olaza.

LA SÍNTESIS

Talleres (0): Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Juan Cruz Komar y Lucas Olaza; Pablo Guiñazú, Juan Ramírez y Nicolás Giménez; Jonathan Menéndez, Marcelo Torres y Joao Rojas. DT: Frank Kudelka.

Central (1): Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez y Alfonso Parot; Washington Camacho, Maximiliano González, Federico Carrizo y Diego Becker; Fernando Zampedri y Agustín Coscia. DT: Leonardo Fernández.

Gol: ST 17m. Zampedri (C).

Cambios: ST 13m. Leonardo Gil por Camacho (C); 22m. Mauro Ortíz por Giménez (T); 29m. Aldo Araujo por Menéndez (T) y Junior Arias por Torres (T); 32m. José L. Fernández por Becker (C); 40m. Joaquín Pereyra por González (C).

Expulsado: ST 36m. Coscia (C), por juego brusco.

Arbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Mario A. Kempes.