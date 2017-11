Es temporada alta de salir a correr con el perro: consejos y precauciones

| Publicado en Edición Impresa

Se viene el calorcito y los espacios verdes de la Ciudad empiezan a llenarse de platenses que salen a correr. Si bien muchos lo hacen de forma solitaria o en grupos, otros optan por hacerlo en compañía de su perro. La mascota siempre estará dispuesta al ejercicio y con la tarea puede ser mucho más agradable y hasta ayudará a crear una rutina para no abandonarla, sobre todo en los días en que el cansancio esté por derrotar a las ganas.

Esta tendencia de hacer running con el perro se está haciendo cada vez más habitual. Y queda reflejado si uno recorre las plazas y parques de la Región cuando empieza a caer la tarde. Es que estos animales son corredores por naturaleza y disfrutan a pleno de estas actividades. Pero para hacerlo bien y no arriesgar la salud de nuestro pequeño amigo, no hay que dejar de pasar por el veterinario para asegurarnos de que está apto. En esta nota, algunos consejos sobre las precauciones a tener en cuenta.

No apto para cachorros. Para llevarlo con nosotros a hacer ejercicios es preciso que sea un perro adulto. Los veterinarios lo desaconsejan para los cachorros. También hay que ser precavido con los excesos ya que exigir demasiado al animal puede dañar sus articulaciones, sobre todo, en etapa de desarrollo. Asimismo, crearle una rutina a nuestra mascota es algo que lleva tiempo, por lo que no hay que perder la paciencia. En los primeros años de madurez, en lo que sería la “adolescencia” de los humanos, es normal que corran por todas partes. Es por ello que deben aprender a salir a correr con nosotros. Primero lo harán con correa y con el tiempo ya podrán hacerlo sin ella.

Ir poco a poco, sin cambios bruscos. Un perro no puede pasar 0 a 100 kilómetros en sólo un día, al igual que nos sucede a nosotros. Es clave que el entrenamiento sea progresivo, de esta forma se acostumbrará a su nueva rutina y se evitarán problemas físicos. Una de las lesiones que podría sufrir la mascota es la irritación, y una posterior infección, en las almohadillas de las patas. Por ello es que hay que llevarlo lentamente hasta que se acostumbre a la práctica.

Usar una correa para hacer running distinta a la de paseo. Hay diferencias entre una y otra y la principal radica en que para correr es fundamental que sea flexible y que no limite sus movimientos ni los nuestros. El arnés ergonómico, que es menos lesivo que un collar, es una buena opción. Además se aconseja colocar el agarre alrededor de nuestro cuerpo, por medio de un cinturón acolchado.

El sol no es el mejor amigo del perro. La transpiración de estos animales no es como la nuestra. Es por eso que el riesgo de que sufran un golpe de calor se acrecienta. De ahí que cuando corremos con ellos, es importante evitar las horas de mayor temperatura. Ahora bien, un perro hidratado soporta mucho mejor los ambientes cálidos y resiste más la actividad física. Es preciso llevar alguna botella de agua para que la mascota también pueda hidratarse cuando el sol pega con fuerza.

La alimentación, otra de las claves. Los especialistas destacan la importancia de una dieta correcta, equilibrada en nutrientes. El objetivo es que el perro pueda practicar este ejercicio de forma saludable y, además, hay que tener en cuenta que se aconseja no darle de comer desde una hora antes y hasta una hora después de correr.

Elegir para correr una uperficie que no lo daño. No da lo mismo correr en un sitio que en otro, pese a que no hay nada que lo impida. Pero si tenemos de compañía a nuestra mascota es preferible que no lo practiquen en asfalto o tierra excesivamente dura porque pueden resultar muy abrasivos para las almohadillas de sus patas e, incluso, pueden provocarles lesiones. Para ellos y, en general, para cualquier corredor, es más favorable correr sobre césped, arena o tierra blanda.

La importancia de parar y descansar. Pese a que las mascotas pueden ser mucho más resistentes a la hora de practicar cualquier tipo de ejercicio, como nosotros, es importante que descansen y no salgan a correr todos los días. Por otro lado, si durante la carrera nos damos cuenta que se cansa, es importante parar de correr y descansar con él. Llevar unos cuantos premios para recompensarlo, siempre que se lo merezca, es un punto a tener en cuenta cuando salgamos con nuestro amigo peludo.