¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Esta semana el premio volvió a quedar vacante y el pozo, en lugar de sumar un millón como ocurre habitualmente, se duplicará. Mañana sale la nueva tarjeta junto al diario
Luego de varias semanas sin ganador, el Súper Cartonazo del diario EL DIA presenta un pozo inédito de 8 millones de pesos.
El premio que ayer quedó vacante, era de cuatro millones. Pero, al no proclamarse un vencedor, este diario no sólo aumentó el premio sino que redobló la apuesta: generó un galardón millonario e histórico para el juego.
La tarjeta saldrá mañana, jueves 14 de agosto, con la edición impresa de EL DIA.
Participar del concurso que ofrece EL DIA a sus lectores es sencillo: cada cupón contiene una grilla con una combinación de 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, sin repeticiones y distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.
Ahora, la tarjeta se entrega los jueves. Luego, de viernes a martes inclusive, el diario publica la serie de números -un total de 50- que componen los resultados semanales.
Quienes participan deben comparar los números que aparecen en su tarjeta con los que se publican en el diario, tanto en la edición impresa como en su sitio web (eldia.com).
Al encontrar coincidencias, deberán tildar los aciertos y si se completa el cartón al día del cierre del juego -el miércoles-, deberán comunicarse con el diario, cuyo número es 412-0101.
Posteriormente, quienes tienen los cartones ganadores deben acercarse hasta la redacción del diario, situada en diagonal 80 N° 815, entre las 11 y las 17, para certificar el cartón ganador.
En caso de haber más de una tarjeta ganadora, el premio se repartirá en partes iguales.
El pasado 15 de julio, Lucas Paletta, un lector de 49 años y vecino de Los Hornos, fue el último ganador del Súper Cartonazo de EL DIA, tras varias semanas sin salir los números del concurso.
“Pagar deudas y en lo posible hacer un viaje en estas vacaciones de invierno”, contó cuando le preguntaron en la redacción de EL DIA en qué pensaba utilizar el suculento premio.
El Súper Cartonazo se transformó en una tradición que acompaña la vida cotidiana de miles de vecinos de la Región.
En el caso de Paletta, último vencedor, se trata también de una costumbre que incluye a la familia: “Siempre jugó mi madre y luego empecé a hacerlo yo”, contó.
Asimismo, el vecino, empleado en el sector privado, celebró: “Esta vez se me dio”. Lo cierto es que esta última alegría se suma, a la que vivieron otras lectoras y lectores desde que empezó el juego, años atrás.
En junio, Natalí González, lectora y vecina de Gonnet, llegó a las oficinas del diario con los 15 aciertos y se llevó el premio de 3 millones de pesos. Tuvo la fortuna de ser la única ganadora de la semana. Estudiante de medicina en la UNLP y madre de un chico de 14 años, contó en la redacción de EL DIA al recibir el premio: “Voy a amigarme con el banco. Desde hace tiempo que juego siempre con la esperanza de ganar y poder pagarle al banco todo lo que le debo”, cerró.
POR MES*
