Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Premio extraordinario

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Esta semana el premio volvió a quedar vacante y el pozo, en lugar de sumar un millón como ocurre habitualmente, se duplicará. Mañana sale la nueva tarjeta junto al diario

¡$8.000.000! El Súper Cartonazo se hace gigante: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La tarjeta con los 15 números sale mañana con la edición impresa / el dia

13 de Agosto de 2025 | 04:28
Edición impresa

Luego de varias semanas sin ganador, el Súper Cartonazo del diario EL DIA presenta un pozo inédito de 8 millones de pesos.

El premio que ayer quedó vacante, era de cuatro millones. Pero, al no proclamarse un vencedor, este diario no sólo aumentó el premio sino que redobló la apuesta: generó un galardón millonario e histórico para el juego.

La tarjeta saldrá mañana, jueves 14 de agosto, con la edición impresa de EL DIA.

Participar del concurso que ofrece EL DIA a sus lectores es sencillo: cada cupón contiene una grilla con una combinación de 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, sin repeticiones y distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.

Ahora, la tarjeta se entrega los jueves. Luego, de viernes a martes inclusive, el diario publica la serie de números -un total de 50- que componen los resultados semanales.

Quienes participan deben comparar los números que aparecen en su tarjeta con los que se publican en el diario, tanto en la edición impresa como en su sitio web (eldia.com).

LE PUEDE INTERESAR

Homenaje a “Don Quijote” y “Sancho Panza” en 7 y 66

LE PUEDE INTERESAR

Residencias: pasan a las provincias el examen

Al encontrar coincidencias, deberán tildar los aciertos y si se completa el cartón al día del cierre del juego -el miércoles-, deberán comunicarse con el diario, cuyo número es 412-0101.

Posteriormente, quienes tienen los cartones ganadores deben acercarse hasta la redacción del diario, situada en diagonal 80 N° 815, entre las 11 y las 17, para certificar el cartón ganador.

En caso de haber más de una tarjeta ganadora, el premio se repartirá en partes iguales.

El pasado 15 de julio, Lucas Paletta, un lector de 49 años y vecino de Los Hornos, fue el último ganador del Súper Cartonazo de EL DIA, tras varias semanas sin salir los números del concurso.

“Pagar deudas y en lo posible hacer un viaje en estas vacaciones de invierno”, contó cuando le preguntaron en la redacción de EL DIA en qué pensaba utilizar el suculento premio.

El Súper Cartonazo se transformó en una tradición que acompaña la vida cotidiana de miles de vecinos de la Región.

En el caso de Paletta, último vencedor, se trata también de una costumbre que incluye a la familia: “Siempre jugó mi madre y luego empecé a hacerlo yo”, contó.

Asimismo, el vecino, empleado en el sector privado, celebró: “Esta vez se me dio”. Lo cierto es que esta última alegría se suma, a la que vivieron otras lectoras y lectores desde que empezó el juego, años atrás.

En junio, Natalí González, lectora y vecina de Gonnet, llegó a las oficinas del diario con los 15 aciertos y se llevó el premio de 3 millones de pesos. Tuvo la fortuna de ser la única ganadora de la semana. Estudiante de medicina en la UNLP y madre de un chico de 14 años, contó en la redacción de EL DIA al recibir el premio: “Voy a amigarme con el banco. Desde hace tiempo que juego siempre con la esperanza de ganar y poder pagarle al banco todo lo que le debo”, cerró.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fin de la "primaverita" en La Plata: alerta por el regreso del frío polar y una posible ciclogénesis

VIDEO. EL DIA en Paraguay.- El Pincha y un lugar destacado en el museo de la Conmebol

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Furia femicida en La Plata: quiso quemar viva a su ex

Plazos fijos: banco por banco, cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Jeremías Merlo, de querer largar el fútbol al sueño del pibe en Gimnasia: su historia
+ Leidas

La reacción de los gremios estatales y docentes a la oferta de aumento salarial de la Provincia: cuánto van a cobrar

Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV

No hay dos sin tres: el Lobo busca su tercer triunfo al hilo ante Lanús

“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”

El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción

María Eugenia Talerico, con dirigentes platenses en Plaza Moreno

Fin de una era: las contraseñas dicen adiós

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Baja la temperatura y se nubla este miércoles en La Plata: ¿cuándo llega el frío polar?

Cuenta DNI activó este miércoles una de las promos más esperadas en La Plata

Docentes universitarios retoman la huelga: clases afectadas en facultades y colegios de la UNLP

Después de varios años, se realizará un censo de docentes y nodocentes
Espectáculos
Wanda Nara está en México participando del rodaje de Love is Blind: todas las fotos
Confirmado: se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis 
Taylor inicia una nueva era: las teorías swifties
Julieta Prandi: ¿Se termina su pesadilla?
Vicuña sobre su vínculo con Suárez: “Es una pena que se rompió”
Deportes
Noche de Copa Pincha, con el objetivo de traer un buen resultado de Cerro Porteño: formaciones, hora y TV
“Vamos a jugar contra un equipo muy bueno”
Los concentrados para otra jornada copera
El destacado lugar del Pincha en el museo histórico de la Conmebol
El aguante Pincha: los caminos hasta Asunción
Policiales
Detuvieron a un menor con varios antecedentes acusado de robo a mano armada en Berisso
Fentanilo contaminado; se disparan las muertes: ya son casi 100
“Es una crisis sanitaria, una catástrofe nacional producto de dos laboratorios”
El dueño de HLB Pharma negó su responsabilidad
Amenazas y golpes en un nuevo asalto en City Bell
Información General
Fin de una era: las contraseñas dicen adiós
Día del zurdo: claves de una fecha con historia
Volvió la expedición del Conicet que es furor en redes
Banco Provincia presentó una línea de créditos para jóvenes de 18 a 25 años: requisitos para obtener hasta $16 millones en 60 cuotas
¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla