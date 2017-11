Se llama Nelson y trabaja en una empresa de seguridad privada. Con ayuda de otros jóvenes, entre ellos su novia, asistió a unas 30 personas

Todavía mantiene frescas las imágenes del horror en su memoria. Se llama Nelson (24) y fue la primera persona que el sábado por la madrugada ingresó al neuropsiquiátrico de las calles 2 y 51, donde un arrasador incendio dejó un saldo de dos pacientes muertos y otros 54 heridos, tres de ellos de gravedad.

“Apenas entré me acordé de Cromañón, por eso hace dos días que no puedo dormir. Había personas en silla de ruedas, otras que se tiraban por las escaleras. Fue algo terrible, que no me lo puedo sacar de la cabeza”, sostuvo ayer en diálogo con este diario y aún conmovido por esa situación totalmente impensada.

El joven trabaja como empleado de una empresa de seguridad privada y ese día regresaba a la casa junto a su novia Sara (23), una estudiante de Odontología.

Ambos son oriundos de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, donde se vive otro drama: el de la desaparición del submarino ARA San Juan, ya que en esa ciudad patagónica, distante a 1.719 kilómetros de La Plata, se montó el centro operativo de búsqueda con militares, buques y aviones de distintas partes del mundo.

Pero volviendo a lo sucedido anteayer a metros del Ministerio de Seguridad bonaerense, Nelson contó “vivo en 2 y 49 y volvía a mi casa con mi novia. No sé, era tipo 01.30 y vi gente en la puerta de la clínica. Enseguida me di cuenta que algo raro estaba pasando. Pensé en un robo, pero al acercarme vi fuego y me desesperé”.

“Empezamos a correr para todos lados, tratando de ver qué pasaba adentro. Las puertas estaban cerradas y, con otro chico, tuvimos que romperlas. Le empezamos a tirar con piedras y a pegarle patadas”, agregó.

Una vez que pudieron vulnerar el acceso, vino lo peor, ya que el edificio era un verdadero infierno.

“La gente gritaba pidiendo auxilio. Y mi novia no lo dudó ni un instante. Pese al riesgo que corrió, subió por la escalera al primer piso. Por eso la seguí y vimos pacientes en silla de ruedas y otros que directamente se tiraban hacia abajo”, indicó Nelson, que aclaró que las fuerzas de seguridad y rescate “llegaron mucho después”.

“En total, pudimos sacar como a 30 personas. Quedé con la ropa ennegrecida y con manchas de sangre. Y cuando terminó todo, me crucé con uno de los chicos que también ayudó en el rescate, nos abrazamos y nos pusimos a llorar como locos. No podíamos parar”, concluyó.

La crisis se desencadenó en el Instituto Privado de Neuromedicina (IPNM), donde había 56 pacientes internados (hombres y mujeres, en su mayoría de más de 50 años) y una guardia conformada por al menos un médico y enfermeros, refirieron en la clínica y distintas fuentes oficiales.

Como publicó EL DIA en su edición anterior, no está claro todavía cómo empezó el fuego, aunque se sabe que habría sido en la habitación 104 del primer piso, en el ala más antigua del edificio.

Hay también contradicciones respecto de quiénes dieron la voz de alerta, ya que mientras algunos testigos refirieron que fueron los vecinos, en el neuropsiquiátrico aseguraron tener detectores de humo en todos los niveles.

“Por las ventanas se veía salir mucho humo y, en algunos sectores, la luz del fuego”, relató un testigo.

Acudieron a la emergencia dos dotaciones de bomberos de los cuarteles Central y de Los Hornos y, en simultáneo, otro grupo de bomberos con agentes de Defensa Civil y policías de la Bonaerense y la Local.

Parte médico

Del total de los heridos, hay tres que aparecen más comprometidos. Un jubilado de 92 años, al que tuvieron que conectar a un respirador artificial, y otros dos hombres con quemaduras en el 50 % de la superficie corporal. El resto ya fue relocalizado en otros centros asistenciales y estarían fuera de peligro