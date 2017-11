Ahora Gimnasia se tendrá que agrandar con los equipo grandes

El Lobo, ante rivales de menor talla, se debatió entre derrotas y victorias y nunca pudo tomar envión en 10 fechas de la Superliga

Por WALTER EPÍSCOPO

Ya pasaron diez partidos del campeonato y Gimnasia sigue en veremos en cuanto a resultados y rendimientos. La orilla del final de este 2017 está a la vista, y si bien la base del proyecto Soso puertas para adentro parece estar firme, para afuera el Triperío se debate en posiciones encontradas.

No son pocos los que creen y tienen fe aún, en que el tren va a arrancar y el proceso florecerá como esperan. Otros miran los números y la cruda realidad que indica que de 10 partidos se perdieron 6, se empató uno y se ganaron los 3 restantes.

Hubo momentos en que pareció que una nueva idea de jugar para Gimnasia había llegado. Y eso lógicamente ilusionó. Pero eso duró demasiado poco, apenas pasajes en diferentes partidos. Nunca pudo el equipo encontrar una prolongación importante en cada tiempo de los distintos encuentros. Fueron ráfagas nada más, en algunos logró convertir e imponerse en el marcador. En otros quedó a mitad de camino en su idea a desarrollar y terminó perdiendo, impotente, con la mirada al piso buscando una explicación, como el último sábado en la calurosa tarde en el Barrio Alberdi.

NUNCA LLEGA EL ANSIADO ENVIÓN

Si repasamos los diez partidos, después de cada una de las tres victorias que logró, el equipo de Soso no pudo hacer pie.

Porque tras aquella primera victoria frente a Olímpo, luego perdió con Lanús en el Bosque; tras golear a Vélez, cayó frente a Chacarita; y después de imponerse bien ante Patronato, ahora cae frente a Belgrano. Es decir, nunca pudo agarrar confianza, sumar dos fechas seguidas. Y así se hace difícil.

El técnico parece haber encontrado once que se mantuvieron en los últimos cuatro partidos prácticamente, pero está claro que algo pasa. Los tres partidos que ganó, no recibió goles; y por otro, en sus últimas tres salidas del Bosque, no pudo hacer un gol (Godoy Cruz, Chacarita y Belgrano), fallando en el área rival porque desperdició chances, pero también en la propia porque recibió goles que fueron más por errores propios, que por virtud del rival. Y parece que una vez que le convierten, el partido se termina.

Que Belgrano convierta su primer gol a los 37 minutos del segundo tiempo no marca una injusticia solo porque faltaba poco para el final. Porque más allá de alguna chance clara (que la tuvo), el Celeste fue más que el Lobo.

Está claro que Gimnasia no pudo jugar de igual a igual de local que en cualquier cancha. Las últimas salidas así lo marcan. Por más que sea la idea o quieran, no puede.

Como dijo el propio entrenador albiazul, debe ocuparse en tratar de solucionar los problemas que puedan aparecer. Pero los propios futbolistas deberán hacer su autocrítica también de lo que pasa y lo que les pasa.

¿Y LOS RIVALES?

Al mirar los diez partidos, Gimnasia no ha jugado con rivales superiores, o con los denominados grandes. Y con la mayoría no le ha ido bien. Porque en la 2* fecha Unión no era el equipo sorpresa del torneo que es hoy, ni Huracán en la 3ra tampoco.

Con Lanús fue un partido raro, con dos goles de penal del Granate (en el segundo por una insólita mano que le cobraron a Rinaudo) donde los albiazules tuvieron una buena actuación y no mereció perder 3-1.

Perdió jugando mal con Godoy Cruz que se lo ganó desde el arranque, también ante Chacarita un partido que no era para perder ante un rival que llegaba muy mal. Ahora frente a Belgrano lo mismo.

Como se puede ver, ante rivales que no son de los más grandes, no pudo resolverlo. Y le ganó a tres rivales del mismo nivel de los anteriores como Olímpo, Vélez y Patronato.

Hasta ahora no jugó con los grandes ni tampoco el clásico. Por eso es una buena oportunidad de ver para qué está y probarse a sí mismo. Son dos pruebas para ver dónde está parado el equipo y tratar de cerrar el año de la mejor manera posible como River y Racing, dos rivales que aunque presenten suplentes, son de buen nivel.

Todo está en manos de este grupo, que más allá también de bancar el proyecto de Soso ante los micrófonos, será importante lograrlo desde los resultados y adentro de la cancha. Casi tan importante como el agua y el pan de cada día.