El platense Tuculet se quedó con el premio al mejor try del año

La anotación del fullback del de Los Pumas a Inglaterra en junio se impuso por encima de los tries de O’Brien, Woodman y el georgiano Aprasidze

| Publicado en Edición Impresa

El rugbier de nuestra ciudad Joaquín Tuculet se quedó ayer con el máximo galardón que entrega año a año la entidad que rige la casa madre del deporte ovalado: la World Rugby.

Tuculet ganó su estatuilla como el autor del “Mejor try del año 2017” según el criterio de la World Rugby y de los miles de seguidores que en las redes apoyaron la nominación del deportista de City Bell. Fue por la anotación ante Inglaterra en junio pasado en San Juan.

La gala que se llevó a cabo anoche en Montecarlo, reunió en la cena anual de la entidad a los máximos referentes mundiales de la actividad y fue presidida por el máximo dirigente de la entidad, el inglés Bill Beaumont, quien estuvo secundado por el vicepresidente de la casa madre del rugby, el argentino Agustín Pichot.

Las otras conquistas nominadas fueron las del georgiano Gela Aprasidze, en un partido del Mundial M-20 ante Irlanda, el try del irlandés Sean O´Brien para los British Lions frente a los All Blacks en la ventana de Junio y el que anotó la neocelandesa Portia Woodman ante Estados Unidos en las semifinales de la Copa del Mundo de mujeres que se jugó en Irlanda. Los cuatro tries finalistas fueron elegidos por el panel de la International Rugby Players´s Association conformado por los sudafricanos Stefan Terblanche y Andries Pretorius, el tongano Hale T-Pole y el irlandés Isaac Boss.

TWITTER FUE FUNDAMENTAL

El ganador fue determinado por los fanáticos del rugby en Twitter, a través de una votación pública que comenzó el 9 de septiembre y finalizó pocos minutos antes de la entrega del reconocimiento, donde el try de del jugador de Los Pumas fue seleccionado por más de 14.000 votos.

“MUY CONTENTO Y FELIZ”

“No me esperaba estar nominado, pero me puso muy contento y feliz. Quiero destacar y agradecerle a todo el equipo por el esfuerzo, que gracias a ellos fui nominado por este try”, destacó el hombre formado en Los Tilos.

“El try vino a partir de una recepción de salida en nuestros 22 metros desde donde empezamos a jugar la pelota”, rememoró Tuculet. “Los centros de nuestro equipo se dieron cuenta que había espacio y se animaron a jugar la pelota. Entre Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando y Emiliano Boffelli armaron una linda jugada que tuve la suerte de definir corriendo los últimos metros”, finalizó el fullback del equipo conducido tácticamente por el tucumano Daniel Hourcade, quien también estuvo presente anoche en Mónaco junto al rosarino Emiliano Bofelli, que también estuvo nominado pero por ser una de la revelaciones de la temporada.