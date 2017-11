Se acerca el verano y la falta de agua se acentúa en los barrios

Ayer miles de usuarios pasaron el día sin una gota en las canillas. Esta vez fue por una rotura en la usina de Parque Saavedra. Pero los cortes ya son cosa de todos los días

Que el agua es un bien escaso es algo que todo el mundo sabe; sin embargo, en nuestra Región la escasez parece haber dado paso directamente a la “sequía”: ayer miles de platenses pasaron -otra vez- todo el día sin agua por las falencias en el suministro. Con epicentro en las manzanas aledañas al Parque Saavedra, donde Absa trabajó para reparar la rotura de un caño maestro, la falta del vital líquido se extendió a múltiples barrios platenses.

Cada vez más reiterados, los cortes del suministro son, a esta altura, un problema que se instaló con fuerza y preocupa a los vecinos que cada día amanecen con la incertidumbre de no saber si podrán al menos contar con un “hilo” de agua para lavarse la cara.

Al cierre de esta edición todavía miles de personas seguían sin servicio. Como Roberto, un vecino de 69 entre 14 y 15 quien contó que desde hace un mes y medio se pronunciaron los inconvenientes con el servicio y que día por medio directamente se corta durante horas. “Son unos sinvergüenzas, ya no podemos decir otra cosa, ni siquiera dan explicación de qué es lo que está pasando para que los cortes estén instalados, ya no son la excepción”, dijo el hombre con indignación.

Fue un corte sorpresivo, lo que indignó a los usuarios tanto como el hecho de no saber en qué momento se restablecerá el servicio.

En 17 y 61 los vecinos llevan una suerte de estadística de los días que tuvieron problemas con el servicio de agua potable en el último mes. “En noviembre estuvimos 15 días sin agua; hace 40 años que vivo en 17 y 61 y siempre hubo problemas de presión, pero ahora es terrible, con mi esposo somos dos personas grandes y necesitamos tomar líquido”, apuntó la vecina que propuso que se descuenten los días en los que no tuvo servicio de la factura de Absa que cada mes ronda los mil pesos.

Algo similar se expresó en la zona de 71 bis entre 22 y 23. “No tenemos agua, ni sabemos cuándo volverá el servicio porque en Absa no informan nada, es realmente una vergüenza lo que hacen con la gente”, se quejó Mariana Blanca Ruiz, vecina de esa zona.

En 19 y 68 un comerciante contó que duplicó las ventas de agua mineral y que los vecinos mas perjudicados fueron los de los edificios. “Se acabó el agua de los tanques y en las canillas bajas tampoco tuvieron”, agregó el comerciante.

En 1 y 64 también se preocuparon por el corte de agua que se registró a eso de las 10. A siete cuadras de esa esquina el malestar de la gente fue similar y por la misma razón. “Todos los vecinos de 7 y 63 estamos sin una gota”, señaló Raquel Benítez.

Desde la mañana estamos sin agua y tuve que buscar bidones a otras zonas” Miguel, vecino de 20 casi 68

En calle 14 desde 63 los vecinos y los comerciantes están sin una gota de agua” Abril Armenti, peluquera

Los vecinos de 59 entre 9 y 10 denunciaron que desde el lunes pasado a la noche se quedaron sin agua, “no hay ni para descargar el baño y es la quinta vez que pasa en el último mes; esto ya es insostenible”, sostuvo Sara Gliombosky quien ayer tuvo que postergar su turno de control médico por la falta de agua.

“A las 6 de la mañana cuando me levanté no noté que faltara, pero desde media mañana estamos sin una agua y me preocupa pasar la noche con las canillas secas”, sostuvo una mujer de la zona de Plaza Matheu.

La falta de agua también afectó a los vecinos de 13 y 58. “Los lavaderos del barrio tuvieron que cerrar porque no tuvieron agua para poner en funcionamiento las máquinas”, señaló un vecino de esa zona.

En 13 y 73 de Altos de San Lorenzo el agua faltó ayer desde las 9 y al cierre de esta edición continuaban sin servicio.

“Pasé por parque Saavedra y se veía todo inundado, lo grave es que no informen cuándo se normalizará el servicio y por qué son tan frecuentes los cortes”, agregó Zulema, vecina de 13 y 73.

Hay que destacar que en las últimas semanas también se registraron quejas por falta de agua en Barrio Norte, barrio La Loma y en Punta Lara, Ensenada.

Los habitantes de Gonnet también dijeron estar al borde de un ataque de nervios por la escasez del servicio. “Desde 2010 padecemos cortes y baja presión; Absa dice que sigue la obra, pero los tiempos son interminables”, dijo Dolores Guercio, vecina de 26 y 501.

Anoche se estiraban las penurias en numerosos barrios platenses, desde La Loma hasta Villa Elvira o Altos de San Lorenzo. En muchos casos, después de haber permanecido varias horas con baja presión, finalmente se quedaron sin suministro.

“Da bronca -dijo Mariano Suárez, de La Loma- porque uno paga cada vez más por un servicio que cada día es un poco peor”. Estas sólo algunas de las otras direcciones desde donde llegaron reclamos: 65 y 2; 71 y 8; 22 y 70; 19 y 66; 3 y 67 y 18 y 66.

“Estamos trabajando”

Ante la multiplicación de quejas por falta de agua en la red, Absa comunicó ayer por la mañana que se realizaba una reparación en la cañería de salida de la usina Saavedra.

En ese predio se observó un grupo de operarios de Absa que trabajaron desde la mañana para reparar una cañería que describieron en la empresa como de gran porte. Esa instalación se encuentra ubicada en la salida de la usina de Saavedra, “por tal motivo se podrá registrar baja presión o falta de agua”, se consignó en el comunicado, sin aclarar cuándo será normalizado el servicio.

Absa puso en marcha el operativo que contó con una máquina retroexcavadora, herramientas y mano de obra calificada para resolver el inconveniente “con la mayor celeridad posible”. Por otra parte se anticipó que los centros educativos y de salud podrían solicitar suministro alternativo por intermedio de los camiones cisternas que la empresa ha puesto a disposición llamando al 0800 999 2272.

