Kevin Spacey fue denunciado por acoso sexual por trabajadores de "House of Cards"

A medida que pasan los días se suman nuevas víctimas de acoso sexual que denuncian al actor Kevin Spacey. Ahora se sumó un asistente de producción que dice haber sufrido un ataque sexual por parte de Spacey durante una de las primeras temporadas de la serie.

Según dijo la CNN en Estados Unidos, el número de víctimas asciende a ocho. Las personas, que pidieron que sus nombres permanezan en el anonimato, hablaron de un ambiente de trabajo "tóxico" debido a la conducta "depredadora" de la estrella. Además, especificaron que, "incluyó toqueteo sin consentimiento y comentarios groseros, y apuntó a empleados de la producción en general jóvenes y de sexo masculino".

El escándalo se desató con la denuncia del actor Anthony Rapp, quien que Spacey abusó de él cuando tenía 14 años, durante una fiesta en 1986. Spacey aseguró no recordar el episodio y agregó que si se había comportado de esa manera, le debía a Rapp "mis disculpas más sinceras". El representante de Spacey agregó luego que el ganador de dos Oscar buscaba tratamiento.

En uno de los episodios narrados por el asistente de producción, cuenta que en un día de grabación ayudó a Spacey a sacar sus cosas del auto y llevarlas hasta su tráiler. Pero allí, mientras las acomodaba, "Spacey lo arrinconó, le impidió la salida e hizo contacto inapropiado con él".

"Quedé en shock", agregó. "Era un hombre en una posición muy poderosa en el show, y yo era un soldado de bajo rango".

"Le dije: 'Creo que esto no me gusta, no me siento cómodo'", recordó el hombre. Entonces el actor se mostró "visiblemente conmocionado" y se fue en el auto. No regresó en todo el día.

Producto de las denuncias, Netflix decidió cancelar House of Cards y anunciaron que no grabarán la sexta temporada.