La Plata, afectada por el paro general: sin transportes, clases ni bancos pero con comercios abiertos, muchos autos y guardias en hospitales

El paro general de la CGT y la CTA se hace sentir con fuerza en La Plata. Desde las primeras horas de este jueves se pudo observar que las calles se encuentran semi desiertas debido a que no funcionan los micros. Lo que sí se observa es una mayor circulación de autos particulares que marcaron un tránsito poco habitual.

Por caso, la empresa de transporte Unión Platense envió un comunicado en el que informó que sus servicios están afectado debido a que los choferes anunciaron que adherían a la huelga, por lo que las paradas lucían vacías. En tanto que el Tren Roca no presta sus servicios por lo que la Estación de 1 y 44 presenta el mismo panorama.

"Misión Buenos Aires", el servicio de micros de la Línea 129 que une La Plata con CABA, informó anoche que no se adhiere al paro y que los trabajadores que no se presenten a trabajar serán sancionados. "En consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, el cual establece la actividad de transporte terrestre de personas como de 'importancia trascendental', desde Misión Buenos Aires asumimos la responsabilidad de diagramar y notificar las citaciones al personal para el servicio mínimo obligatorio que se debe cumplir", aseguraron, y agregaron: "Nos comprometemos a garantizar la disponibilidad de unidades y el suministro de combustible necesario para que nuestro personal pueda llevar a cabo sus funciones de manera efectiva. Es importante destacar que aquellos empleados convocados que no cumplan con los servicios mínimos obligatorios estarán sujetos a las sanciones correspondientes según lo establecido por la normativa vigente".

Frente a la ausencia de colectivos, también se ven muy pocos taxis recorriendo la Ciudad. Mientras que si bien se adelantaba que no iban a funcionar las estaciones de servicio, al menos desde el inicio de la jornada, la gran mayoría se encontraba despachando combustibles.

Por otro lado, en las escuelas públicas la actividad está paralizada. En parte para no complicar a las familias en un día sin transporte público, pero también frente a la chance de que los docentes no puedan llegar a los centros educativos. En el caso de los colegios privados muchos se anticiparon a la medida de fuerza y si bien avisaron que las puertas estarían abiertas aseguraron que no contarían la falta a los alumnos.

Por su parte, la gran mayoría de los comerciantes de La Plata abrieron sus puertas. Frente a la crisis y la fuerte caída de las ventas muchos decidieron atender al público, pese al escaso movimiento en el microcentro platense.

Otro de los gremios que anunció la adhesión al paro nacional fueron los bancarios. Es por ese motivo que las entidades tendrán las puertas cerradas este jueves en protesta por las políticas que lleva adelante el Gobierno.

Mientras que desde el sector de salud se anunció que sólo se atenderán las urgencias a través de las guardias. Además, ATE y otros gremios de estatales bonaerenses se sumaron al paro, por lo que en las dependencias de la Provincia de Buenos Aires no atenderán al público y tampoco concurrirán a sus oficinas.

Las razones del paro nacional

Tal como se viene informando, la Confederación General del Trabajo (CGT) realiza hoy un paro nacional que afecta los servicios y sectores mencionados. Se trata de la segunda medida de fuerza de la central obrera en lo que va del gobierno de Milei. La primera había sido el 24 de enero y se concretó con un paro nacional de 12 horas con movilización.

La CGT señaló que la “reforma laboral regresiva que quita derechos a los trabajadores; la reinstalación del impuesto a las ganancias; una reforma previsional que castiga a nuestros jubilados; el avance de privatizaciones o desapariciones de organismos públicos; una Ley Bases y un DNU que no tiene una sola medida a favor de los trabajadores; la caída del poder adquisitivo del salario; las olas de despidos y una desocupación que crece” son las principales causas del paro de hoy.

La UTA ratificó que adhiere al paro nacional convocado por la CGT: “Desde las 00:00h y hasta la medianoche los trabajadores del autotransporte de pasajeros no prestaremos servicios”, informaron. Por lo tanto no hay colectivos y trenes este jueves.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas confirmó que no se realizarán vuelos hoy, cancelando 191 viajes. En la misma línea se manifestó la Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que ratificó su participación en la convocatoria obrera. La medida afecta a 18 mil pasajeros.

Tal como ocurrió en el último paro sindical, los gremios de trabajadores estatales, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) y UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) también adhirieron a la medida. El paro cuenta con el respaldo de diversos gremios, que ya confirmaron su adhesión, como la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), el principal gremio docente y las clases se verán afectadas en gran parte del país. En un comunicado indicaron que su reclamo es por más financiamiento para la educación pública, el pago del FONID, jubilaciones dignas, entre otros puntos.

DESCUENTOS POR LA HUELGA

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se le descontará el día de trabajo a los estatales que se adhieran a la medida de fuerza. No obstante, aclaró que no aplicará sobre los trabajadores que estén imposibilitados para llegar.

“Desde el 10 de diciembre, nuestro Gobierno tuvo dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáuticos y más de 100 marchas e intentos de piquetes”, aclaró el vocero.

Uno por uno, los gremios que adhieren al paro general