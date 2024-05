Quiere sumar en la altura

Estudiantes tiene otra cita a la vuelta de la esquina. No hay descanso ni tiempo para degustar el título de la Copa de la liga obtenido hace unas horas atrás en Santiago del Estero. Esta noche, en Bolivia, visitará a The Strongest con la obligación de sumar para no complicarse todavía más en la actual Copa Libertadores.

Desde las 21, en el mítico estadio Hernando Siles de La Paz, jugará ante el poderoso equipo de la capital boliviana, que en los 3800 metros de altura de su ciudad hace gala de un localismo fuertísimo. Además llega en racha ya que allí derrotó a Gremio y en esta edición acaba de empatar con Huachipato en Chile. Sabe que, si gana sus tres partidos como local se clasificará a la siguiente fase. Y, en ese sentido, el partido es hoy.

El Pincha arribó ayer por la tarde a La Paz luego de pasar unas horas en Santa Cruz de la Sierra, ciudad ubicada en el llano y al mismo nivel del mar que La Plata. Fue un primer contacto con suelo boliviano pero desde ayer comenzó a sentir el impacto de los 3800 metros.

En la altura hay menos aire y el desgaste se siente. Mucho más en jugadores de edad y que no están acostumbrados. De este plantel albirrojo solo Edwuin Cetré y Alexis Manyoma pueden estar algo acostumbrados ya que jugaron muchos años en Colombia. De hecho Cetré viene de jugar en Medellín en donde hay 2600 metros y puede asemejarse en algo. Pero ninguno, está preparado para estar tan cerca del cielo como en La Paz.

Para colmo Estudiantes viene de jugar un partido de 120 minutos contra Vélez en la final de la Copa de la Liga. El desgaste fue enorme e intenso. El cuerpo va a pasar factura sin lugar a dudas. Y es por eso que Eduardo Domínguez todavía no se quiere adelantar a mostrar sus cartas.

En el plano inicial la idea era poner una formación con muchísimos cambios respecto a la que derrotara a Vélez por penales en la final. La idea era meter cambios. La idea era... Ahora, al saber que la semana que viene no tendrá que ir a Porto Alegre es probable que la formación totalmente alternativa la presente en Victoria contra Tigre por la Liga Profesional, en lo que será la primera fecha del torneo.

De todos modos algunos cambios va a tener que realizar el técnico pero están vinculados a cuestiones físicas. Los que tienen muchas chances de ingresar son Mauro Méndez en ofensiva, lo mismo que Pablo Piatti, lo mismo que Eric Meza en el lateral izquierdo, que jugaron menos minutos o directamente no lo hicieron.

Domínguez no tiene el equipo definido pero habría mayoría de jugadores titulares

Tampoco se descarta que pueda implementar una defensa con cinco jugadores ya que la idea será hacerse fuerte para resguar lo máximo posible a Matías Mansilla, que si bien fue el héroe en el tramo final de la Copa de la Liga ha tenido problemas con los remates desde afuera del área y mucho más en un escenario tan complejo como la altura de La Paz.

En el medio no tiene muchas alternativas el Pincha. Rl Ruso Ascacibar juega siempre y Fernando Zuqui reemplazó a Sosa en el segundo tiempo. Podría hacer lo mismo en el Hernando Siles.

La presencia de Edwuin Cetré será evaluado minutos antes. Si el colombiano está bien desde lo físco será utilizado pero ante la posibilidad de que sufra una lesión muscular tendrá que esperar en el banco de los suplentes. Para ese puesto tiene a Pablo Piatti, que está muy bien física y futbolísticamente. Del mismo modo tiene chances de jugar Franco Zapiola, con aptitudes físicas como para jugar en la altura. Del otro lado el Pincha se topará con un rival que viene de perder la semifinal del trorneo de Bolivia ante Universidad del Vinto. Fue 1-1 en tiempo reglamenterio pero cayó 9-8 en tiros desde los doce pasos. Luego de ese partido el argentino Pablo Lavallén presentó su renuncia y el Tigre fue en búsqueda del español Ismael Rescalvo, que había el DT el año pasado y que lo tuvo al frente del equipo en los primeros tres partidos de la Copa Libertadores, incluyendo el histórico triunfo ante River en la primera fecha.