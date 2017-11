Agustina Kampfer también deberá declarar ante el juez

La ex novia de Boudou fue citada a declaración indagatoria, aunque el juez Lijo no ordenó su detención

El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria, sin ordenar su detención, a Agustina Kampfer, ex novia del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y a otros imputados en la causa por enriquecimiento ilícito, mientras que durante la jornada de hoy indagará al ex ministro de Economía y al otro detenido José María Nuñez Carmona, informaron hoy fuentes judiciales.