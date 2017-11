Camba no le encontró la vuelta y Armenio lo ganó con muy poco

El Rojo perdió 1-0, estuvo lejos de repetir las últimas dos producciones y volvió a resignar puntos valiosos en su lucha por no descender

Por LEANDRO DUBA

COMENTARIO

Defensores de Cambaceres estuvo lejos de repetir las últimas dos producciones exitosas. Jugó lejos de lo que puede ofrecer, no se le cayó ninguna idea futbolística, y como si eso fuera poco, dejó en el camino tres puntos valiosos en su lucha por eludir al fantasma del descenso. Deportivo Armenio, con muy poco, se llevó de Ensenada una victoria (1-0) apretada y merecida, sobre todo, por lo que hizo en el primer tiempo.

No fue la tarde esperada para el equipo de Ensenada. Venía embalado porque había vencido de manera sucesiva a Excursionistas y Deportivo Merlo, dos “pesos pesados” de la categoría, pero ayer, ese ímpetu que había exhibido en aquellas presentaciones quedaron en el vestuario.

Armenio hizo un buen primer tiempo. Controló la pelota, le dio una circulación permanente y permitió que por esa vía fuera mucho más claro que Cambaceres. Buen trabajo de De la Cuesta, quien se complementó de manera acertada con Hugo Paniagua y con Jonathan Castillo. A Camba le faltó serenarse en los momentos claves y variantes de juego para poder lastimar a la defensa visitante. A los 10 minutos, después de aprovechar un descuido en la defensa de Cambaceres, Santiago Gómez quedó solo y definió ante Arias Navarro. A partir de allí, Armenio se apoderó definitivamente de la pelota, jugó lejos de su arco y contra la desesperación de local, que tuvo solo dos chances muy claras. La primera (a los 17), con un tiro libre de Asteazarán que el arquero Oviedo desvió al córner, y la segunda (a los 23), con un disparo de Fernández por encima del travesaño.

NADA DE NADA

Si bien Cambaceres salió con otra determinación a jugar la parte final, careció de precisión en las entregas y no encontró espacios para lastimar a una defensa que se mantuvo sólida cuando no la presionaron. La más clara para el Rojo fue a los 10 minutos, cuando Villar, entrando por la derecha, no le pudo dar con dirección a una pelota que llegó con peligro hacia el arco de Oviedo.

Armenio, mientras tanto, no salió de su libreto. Se cerró bien el fondo, los volantes le dieron circulación a la pelota, pero en ataque, ya no estuvo tan fino como en el capítulo inicial. Y además, utilizaron las artimañas de un equipo con oficio para congelar el partido cuando la cosa no venía bien. Y para consumir los minutos ante la desesperación del local.

Los resultados: Midland 1, Merlo 1 y Argentino (Q) 3, J.J. Urquiza 1. Hoy a las 15:30, Italiano-El Porvenir; Ituzaingó-Berazategui y CADU-Excursionistas.