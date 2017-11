Trump sigue desde Japón las noticias sobre el tiroteo en Texas 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, que se encuentra de gira en Japón, dijo hoy que estaba siguiendo desde allí la situación en el pueblo de Sutherland Springs (Texas), donde al menos 27 personas murieron y otras 24 resultaron heridas en un tiroteo en una iglesia baptista.

"Que Dios esté con el pueblo de Sutherland Springs, Texas. El FBI y las agencias de la ley están sobre el terreno. Estoy siguiendo la situación desde Japón", escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter desde Tokio, donde eran poco más de las 5 de la mañana.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.