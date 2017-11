Crecen los cuestionamientos al juez que liberó al presunto asesino de Abril

Julio Conte Grand, el jefe de los fiscales de la Provincia, aseguró que verificarán si estaban dadas las condiciones para la excarcelación anticipada de José “Pepito” Echegaray. El magistrado recibió más críticas

El juez de Ejecución Penal de La Plata, José Villafañe, quien otorgó una libertad anticipada a José “Pepito” Echegaray Biel (32), el presunto autor del asesinato de Abril Bogado Scenna, la chiquita de 12 años que el domingo pasado recibió un disparo en la cabeza en la puerta de su casa de Ringuelet, sumó en las últimas horas duros cuestionamientos y hasta el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, salió a decir que no descartan el inicio de acciones en su contra, posiblemente un procedimiento de jury, si es que se comprueba alguna irregularidad en ese expediente excarcelatorio.

“La interpretación necesariamente pone a los intérpretes en posturas distintas, pero nosotros investigamos si se cumplieron los pasos. Verificamos, si no se cumplieron iniciamos acciones contra el magistrado”, opinó el jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires.

“Hay situaciones intermedias que generan algún nivel de duda y el magistrado podrá tomar una postura más laxa o más restrictiva del otorgamiento, pero mas allá que sea interpretación, si las distintas etapas cumplidas denotan la inconveniencia del otorgamiento de libertad condicional ahí se restringe la capacidad de interpretación, por lo tanto nosotros podemos tomar alguna medida”, añadió.

“Esto nos pone ante un debate sobre si la libertad condicional es un derecho o una excepción. Y también si el juez la puede otorgar o no sin perjuicio de los informes”, aclaró el funcionario.

Desde el Ministerio Público, según palabras de Conte Grand, “se reclama una aplicación más restrictiva del beneficio”.

El eje de la discusión radica en si Villafañe desoyó un informe del Servicio Penitenciario que desaconsejaba la salida de Echegaray, quien debía seguir detenido en la cárcel de Gorina hasta el mes de julio de 2018. Pero salió antes y mató, según las propias palabras del acusado.

También se escucharon críticas por los antecedentes del juez, quien tuvo otras intervenciones polémicas, con el otorgamiento de salidas anticipadas a delincuentes que volvieron a reincidir, perpetrando asesinatos, algunos de los cuales fueron con multiplicidad de víctimas (ver aparte).

Sobre este tema, el Ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, comentó que “deben ampliarse los delitos que no permiten las libertades condicionales o asistidas. No puede ser que en esa lista esté el robo calificado y no esté la tentativa de homicidio. O tentativa de femicidio. Eso va a limitar la discrecionalidad de los jueces en delitos graves. Hay que generar una ley que diga que tipo de política criminal queremos los argentinos”.

Como este diario publicó en su edición anterior, el juez Villafañe quedó en el centro del debate luego de la detención de Echegaray Biel, que estaba condenado por un “robo calificado” y una “tentativa de homicidio”, pero fue beneficiado con una salida anticipada en 2015, ya que debía purgar una condena hasta mediados del año próximo

Pese al informe de la autoridad de contralor que aconsejaba no otorgar la salida a Echegaray, por no mostrar interés en estudiar o trabajar, Villafañe adoptó la decisión contraria, luego ratificada por la Cámara Penal de La Plata, integrada por los jueces Ricardo Szelagowski, Gustavo Marcos y Alejandro Villordo (ver argumentos).

La Cámara decidió la medida tras un planteo de la fiscal penal Beatriz Castellanos, que se oponía a que Echegaray Biel gozara de ese beneficio.

INDIGNACIóN

El juez de Ejecución platense fue cuestionado ayer también por la Asociación Madres del Dolor, que consideró que “engrosa la lista de jueces que causan asesinatos y violaciones”.

En un comunicado de prensa, la Asociación que conforman madres cuyos hijos fueron asesinados en hechos de violencia señaló que el ahora sospechado por el crimen de Abril, Echegaray Biel, “debería estar preso, porque ya tenía más de tres condenas”, y agregó que los jueces “matan con sus firmas”.

“Si vemos lo que ocurrió esa noche, es difícil de creer”, dice el comunicado, y afirma que el juez “ignoró los informes del Servicio Penitenciario bonaerense” que recomendaban mantenerlo detenido y le otorgó la libertad asistida.

“Ahora van a decir que lo que hizo el juez es lícito, dentro de los parámetros de la ley. Pero son los jueces quienes tienen que determinar dentro de lo lícito, qué es honesto, qué va de la mano con el sentido común. ¿Es lógico que un condenado por tres delitos tenga un beneficio? NO”, dice el texto.

“¿Cuándo van a entender los jueces que una irresponsabilidad suya destruye vidas? ¡Los Jueces matan con sus firmas! Se sigue engrosando la lista de jueces que causan asesinatos y violaciones”, señala.

Además, la asociación consideró que el detenido Echegaray “nunca tendría que haber estado en ese lugar (donde ocurrió el crimen de Abril) sino tras las rejas”, y afirmó que Villafañe “ya había asesinado en otro fallo con su firma”.

“No encontramos palabras. Hablamos de dolor lacerante, vacío en el alma, pero es mas que eso. Te arrancan a tu hijo de tus brazos. Lo destruyen. Le pegan un tiro en la frente y se van”, señaló el comunicado, que finaliza con un pedido de “perdón” para la adolescente asesinada.

Argumentos

Cuando el 24 de noviembre de 2015 la Cámara de Apelaciones de La Plata ratificó la decisión de Villafañe de conceder la libertad asistida a Echegaray Biel, argumentó que “los informes que obran en la presente causa no justifican el rechazo del beneficio solicitado por la fiscal (por Castellanos)”, expresó la resolución.

“Por el contrario del informe integral que obra a fs. 195 y vta. surge que José Edgardo Echegaray posee conducta ejemplar 10”, agregaron los camaristas.

También dijeron que “cursaba el segundo año del secundario”, que “mantenía una buena relación con sus iguales”, que “acata las órdenes impartidas en la Institución” y que “recibía la visita mensual de su concubina”.

Szelagowski, Marcos y Villordo ponderaron además que Echegaray “no recibió sanciones disciplinarias, no participó en motines, ni en fugas”.

“A ello -agregaron- debe sumarse que con fecha 22-12-2014 se le concedió al interno salidas transitorias con motivo de afianzar lazos familiares, bajo palabra de honor y por un lapso de 48 horas”.

Por último, como a la fecha de ese fallo, Echegaray estaba en condiciones de acceder a una libertad condicional, los jueces confirmaron lo dispuesto por su colega Villafañe y, en contra del planteo de la fiscal, confirmaron “el auto obrante a fs. 199/202, que concede la libertad asistida”.

Párrafo aparte merece el Patronato de Liberados, el que, según el entorno del juez de Ejecución ahora cuestionado, debería dar alguna explicación, ante lo que consideran una falla evidente en los controles del recluso.