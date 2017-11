Superliga voraz: siete técnicos dejaron sus cargos en apenas ocho jornadas

Humberto Grondona había dejado de ser el entrenador de Arsenal ayer pero, a las horas, se arrepintió y seguirá en su cargo

Muchos se animaron a asegurar que el regreso de los torneos largos al fútbol argentino iba a calmar la ansiedad y los directores técnicos durarían más en sus cargos, pero el actual campeonato de la Superliga del Fútbol Argentino está demostrando que eso no es cierto. Tras haberse disputado ocho fechas, siete entrenadores dio un paso al costado y hay varios que comienzan a estar en la cuerda floja. Una problemática que parece no tener solución.

Luego de la fecha 8, que de disputó el último fin de semana, dos técnicos dieron un paso al costado: Gustavo Álvarez se fue de Temperley tras caer duramente 4-1 frente a Defensa y Justicia como local y Omar De Felippe dio un paso al costado de Vélez tras la derrota 2-0 contra Unión y el escupitajo de un hincha velezano, “Me voy porque un estúpido me escupió en la cancha y si no hay apoyo, no se puede seguir. Pero acá se metió la política y cuando vean que el club con ellos estará peor, van a decir que fue una lástima haberse peleado. Esto ya lo vi en otros clubes, que el día que están en el fondo recién ven la realidad”, sentenció ayer el ex técnico del Fortín ayer en conferencia de prensa.

Estos últimos se sumaron a una lista que se inició en nuestra ciudad, cuando Gustavo Matosas renunció a Estudiantes tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana en manos de Nacional de Paraguay. Hasta dicho encuentro, el entrenador uruguayo había dirigido apenas tres fechas de la Superliga con un triunfo, un empate y una derrota.

También se marchó tras una partido internacional Diego Aguirre de San Lorenzo, que venía en la cuerda floja y terminó de caer cuando su equipo perdió por penales ante Lanús por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Luego, y para sorpresa de todos, se fue Nelson Vivas de Defensa y Justicia con apenas cuatro partidos dirigidos. El mismo decidió no continuar debido a un altercado con Diego Lemme, encargado del fútbol profesional del Halcón e hijo del presidente del club. “Me hizo algunos comentarios que son inapropiados para el rol que ejerce cada uno. Invadió mil rol y traspasó una línea que tiene que ver con el respeto”, explicó.

Más acá en el tiempo, Sebastián Méndez dejó su cargo en Belgrano y Mario Sciacqua en Olimpo por la misma razón: racha de malos resultados y de pobres desempeños dentro de la cancha. El agregado en el segundo es que el equipo de Bahía Blanca está más que complicado en la tabla de los promedios y es uno de los candidatos a bajar a la B Nacional el próximo año cuando finalice la actual Superliga,

insólito: grondona renunció y horas más tarde se arrepintió

Ayer a las 13:55 la cuenta oficial de Twitter de Arsenal de Sarandí confirmó que Humberto Grondona dejaba de ser el director técnico del primer equipo. Rápidamente los dirigentes comenzaron a buscar su reemplazante y el principal apuntado era Gastón Esmerado, ex jugador de la institución.

Pero pasadas las 17, y cuando la noticia ya se había difundido por los distintos medios de comunicación de nuestro país, Grondona salió a hablar con la prensa y dijo que finalmente continuará en su cargo y que se arrepintió de la decisión que había tomado tras el empate del Arse ante Tigre el lunes en Sarandí.

“Cambie de idea, voy a seguir en Arsenal. Hay gente que aparece de la nada y van a insultar a los jugadores. Yo no le voy a dar de comer”, contó el ex técnico de la Selección Argentina Sub 20, que parece no estar en la mejor relación con la dirigencia de Arsenal, compuesta en gran parte por miembros de su familia.

Varios en la cuerda floja

Que el próximo fin de semana no haya fútbol en la Superliga por la Fecha FIFA será un gran respiro para varios entrenadores que buscarán “barajar y dar de nuevo” para repuntar comienzos no tan buenos en el actual campeonato.

Uno de ellos es Diego Cocca en Racing, que además de cosechar apenas nueve unidades en ocho fechas en el torneo quedó eliminado en los cuartos de la Copa Sudamericana en manos de Libertad, en lo que era el principal objetivo del semestre para el club.

Otros en la cuerda floja son Paolo Montero en Rosario Central y Caruso Lombardi en Tigre, dos equipos que ocupan los últimos puestos de la tabla de posiciones.

