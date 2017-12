En los últimos tres meses sancionaron a dos policías por día en la Región

En ese lapso expulsaron y desafectaron a 185 efectivos de la Departamental La Plata. Se suman a los 575 apartados desde diciembre de 2015. Es el segundo distrito con más personal denunciado en la Provincia

ALEJANDRA CASTILLO

Los policías de la Departamental La Plata siguen engrosando la cifra de desplazados de la Bonaerense por graves irregularidades, sobre todo vinculadas con el manejo de dinero. Fuentes de la Auditoría de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad confirmaron que en los últimos tres meses (del 30 de agosto al 30 de noviembre), subió 32% la cantidad de efectivos apartados y desafectados y casi 20% los que tienen sanciones suspensivas.

De hecho, esta Departamental que nuclea a las 32 dependencias policiales de La Plata, Berisso y Ensenada es la segunda con más personal desplazado en la Provincia, detrás de Lanús y apenas por encima de La Matanza y Quilmes.

Los últimos escándalos que llegaron a las tapas de los diarios tuvieron que ver con la distribución, control, cobro y ejecución de las horas Polad, que es el servicio adicional de custodia por el que pagan organismos públicos y privados.

La punta de este iceberg asomó en marzo del año pasado con la detención del suboficial Patricio Masana en una impresionante casa que alquilaba en el Grand Bell, sospechado de participar en el asalto que la familia del intendente Julio Garro sufrió en ese mismo country.

Por afuera de la causa que se abrió por el robo, la justicia y Asuntos Internos se preguntaron cómo hacía ese agente para costear semejante ritmo de vida. Y no tardaron en imaginar la respuesta, al enterarse de que administraba una caja millonaria en la comisaría Primera: la de las Polad.

En esa misma seccional se encontraron en septiembre de este año unos 800 mil pesos presuntamente destinados a pagar adicionales atrasados, pero la investigación sacó a la luz distintas irregularidades por las que nueve policías terminaron desafectados (entre ellos el titular de la dependencia, Pablo Orgoñez) y se cambió definitivamente el cobro del servicio.

Para evitar anomalías, los agentes ya no perciben las Polad “sobre tablas” (en la seccional), sino que se depositan en la cuenta sueldo de aquellos que efectivamente cumplen con el servicio.

Es que la intervención que asumió en la Primera durante dos meses reveló que se habrían detectado unas 14 mil horas Polad que no se hicieron pero se pagaron, por un total de 1.246.000 pesos.

Las aguas no se mantuvieron calmas por mucho tiempo. Un escándalo parecido estalló la semana pasada en una dependencia de la periferia, donde se observaron anomalías con las Polad en los supermercados chinos de Los Hornos. En definitiva, el comisario y el jefe de calle de la comisaría Tercera fueron desplazados de sus cargos.

Mientras tanto, Asuntos Internos avanza con la investigación de una maniobra supuestamente fraudulenta con las horas Polad de la Bonaerense en hospitales de La Plata, sobre todo en el Rossi y el San Martín. Por lo bajo, distintas fuentes reconocen que “hay manejos irregulares en muchas áreas”.

en números

Sólo en la Departamental La Plata, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 30 de noviembre de 2017 fueron apartados o desafectados 679 policías y otros 81 terminaron expulsados, lo que arroja un total de 760 contra los 575 que habían sido separados hasta el último día de agosto.

Dicho en otras palabras, en estos tres meses la cifra subió 32 % con otras 185 sanciones, según los datos aportados por fuentes oficiales.

Algo similar sucede con los policías suspendidos: hasta el 1 de septiembre eran 150 y al 1 de diciembre ya son 175 (casi 20% más).

Lo que se mantiene prácticamente inalterable es el porcentaje de policías de la Región entre los investigados de toda la Provincia: representan 9,5 % del total y es el segundo distrito con más efectivos sancionados.

Lo que distingue a esta Región es el motivo de esas medidas. Si en el resto de las Departamentales el 50% de las investigaciones se originan por sospechas de corrupción, en La Plata el porcentaje trepa, aproximadamente, al 60%, apuntaron desde Asuntos Internos.

Según el titular de ese organismo, Guillermo Berra, en el resto de los distritos abundan “otro tipo de delitos”, poniendo como ejemplo los de Lomas de Zamora, Lanús, San Martín o Avellaneda, en los que sobresale la narcocriminalidad.

“En La Plata no sucede esto, pero siempre pasa algo vinculado con la corrupción”, describió el funcionario, rescatando, no obstante, “el compromiso de las nuevas autoridades en combatir internamente el problema”.

Entre las señales que consideró como positivas puntualizó que “el nuevo Superintendente haya sancionado a los policías que no fueron a la cancha” o que el comisario inspector que se hizo cargo de la intervención en la Primera, Javier Martínez, haya presentado “un informe que revela el pago de 14 mil horas Polad que no se hicieron”. O que ese mismo equipo de trabajo permaneciera en la seccional, aún después de que Martínez fue designado al frente de una Departamental.

“Falta muchísimo por hacer -admitió el titular de Asuntos Internos- pero es necesario hacer un corte y avanzar, y la única forma de avanzar es combatiendo todos los días, para que se entienda que es una política sostenida en el tiempo”.

“Pasó en la comisaría de Los Hornos”, señaló, al recordar que el ex titular Sebastián Cuenca está detenido por la causa de los sobres y esta semana apartaron a quien designaron el año pasado para reemplazarlo, Ezequiel Roberto Sánchez, por presuntos manejos irregulares con las horas Polad en supermercados chinos.

“Habrá un momento en que llegará alguien que no lo haga, pero no podemos dejar de combatirlo todos los días, a toda hora”, agregó Berra, convencido de que no “no hay recetas mágicas”, como tampoco la conveniencia de “poner el espejo retrovisor. Vamos para adelante. Es como cuando ponés un vaso de con agua sucia debajo de la canilla. Hay que dejarla correr y en algún momento estará limpia”, graficó.

Los números históricos reflejan esa decisión.

Durante la Gobernación de Felipe Solá (2002 a 2007), fueron desplazados de la Policía bonaerense más de dos mil efectivos, casi la misma cantidad que en ocho años de gestión de Daniel Scioli (hasta 2015).

En los primeros 23 meses de la administración de María Eugenia Vidal, el control sobre la fuerza de seguridad muestra un crecimiento sustancial, ya que los 7.528 policías que apartaron de contrastan fuerte con los poco más de 4.000 en diez años de gobiernos peronistas.

En la gestión Vidal se abrieron 17.965 sumarios; 300 por enriquecimiento ilícito (con 900 efectivos investigados); fueron suspendidos 1.581 agentes y detuvieron a 543. Además, 85 policías terminaron denunciados por enriquecimiento, 9 de los cuales también fueron imputados por lavado de activos, detallaron fuentes oficiales.

lo que la corrupción se llevó

Por debajo de las cifras, los porcentajes y los nombres, subyace todo lo que se pierde con cada maniobra fraudulenta. Los números duros dan cuenta de ello.

Según el informe de la intervención en la comisaría Primera, se cobraron en un mes 14 mil horas Polad que no se hicieron, lo que significa 1.246.000 pesos. La causa que instruye el fiscal Marcelo Martini deberá investigar la certeza de esos datos, pero, suponiendo que los confirme, hay que considerar que la mayoría de esos fondos provienen de organismos del Estado provincial. Y algo más: el 10% de los adicionales se destina al ministerio de Seguridad de la Provincia para el presupuesto de infraestructura.

Con esos 124.600 pesos al mes que supuestamente se “perdían” en el camino, en menos de un año hubieran podido comprarse dos patrulleros equipados, solamente con la recaudación de una sola comisaría de La Plata. Proyectar esto al resto de las dependencias de la Provincia es un buen ejercicio para entender por qué los recursos nunca son suficientes.