Hay más consultas por el estrés de fin de año y crecen las estrategias para evitarlo

Vienen las Fiestas y es tiempo de balances y nuevos proyectos. ¿Por qué en esta época del calendario la gente vive más nerviosa y acelerada? Claves para combatirlo

Llega fin de año y todos parecen tener alguna razón para estresarse: desde los jóvenes, que rinden sus exámenes finales, hasta los adultos que tienen que organizar balances, vacaciones y todo lo que viene con una etapa que se cierra y otra que comienza. El estrés, casi un sinónimo de diciembre, está incorporado en el lenguaje de todos los días pero se desconoce de qué forma podemos aliviar sus síntomas y así evitar llegar a esta altura con exceso de agotamiento y el famoso síndrome de la “cabeza quemada”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés es “un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción”. ¿Qué quiere decir? Hay un estímulo que desencadena una reacción y además hay una respuesta del individuo. Es decir, hay una interacción que hace que en el organismo haya una serie de reacciones físicas, emocionales y psicológicas.

El estrés tiene consecuencias positivas y negativas. En el primer caso se denomina “eustrés”, que es cuando la respuesta del sujeto favorece la adaptación al factor estresante. Por el contrario, el “distrés” dificulta esta adaptación.

SINTOMAS Y CAUSAS

Los síntomas de estrés por los cuales más se consulta a un médico son dolores de espalda, contracturas en el cuello, cefaleas, alteraciones gastrointestinales, trastornos del sueño, depresión y cansancio crónico.

Otro síntoma del estrés es la sensación de agobio. Todas estas manifestaciones tienen que ver con que el cuerpo detecta una amenaza y por lo tanto la persona se tensa. ¿Cuáles son las causas? El estrés puede ser provocado por el ambiente o condiciones laborales inadecuadas, la sobrecarga de trabajo o enfrentarse a decisiones o responsabilidades muy importantes. Además hay que tener en cuenta si la persona vive en un ambiente tenso, tiene preocupaciones familiares o problemas económicos.

Muchos especialistas, debido al incremento de consultas, definen a este mal repetido de cada año como “el síndrome de diciembre”: una superposición de distintas clases de estrés que llegan a su máxima expresión al final del año. No están solos. Millones de argentinos sucumben a la misma sensación de zozobra cuando se aproxima el fin de 2017.

“Vivimos en una sociedad ansiógena -explican desde la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés-. Tenemos una ansiedad desmedida producto de un estrés sostenido. En diciembre, los estímulos estresantes se incrementan hasta el límite”.

Quienes analizan el tema coinciden en que las consultas por trastornos de ansiedad se incrementan en estas fechas. Se palpa en los hospitales públicos pero también en los consultorios privados. “Es un clásico de todos los años”, resume con algo de sorna la psicóloga Mariana Domeni, quien especula que en diciembre las consultas de este tipo aumentan cerca de un 30 por ciento.

Para la especialista, el cierre de año y la llegada de las Fiestas “nos lleva a que corramos para terminar con todo lo que planeamos y no hicimos y con los sueños que aún no se concretaron. El error es tomar esta época del año como un momento de decisiones. Se pueden hacer balances o sacar conclusiones, pero tomar decisiones importantes en una época de cierre nunca es muy recomendable”.

Los expertos aseguran que el problema de diciembre es que los distintos tipos de estrés se incrementan. Se sufre estrés emocional, un síndrome conocido como “burn out”. Además, se suma el social: la proliferación de fiestas y eventos. “A fines de año se llega con una emoción especial y, a la vez, con cansancio. Se produce esa aceleración del calendario que no deja margen a nada. Nuestro fin de año es muy conclusivo: todo tiene que cerrar. Hay pacientes que nos piden ansiolíticos para pasar esta época. Pero no funciona así. El desestresante más efectivo es el ‘no’. Saber decir que no nos evitará muchos problemas”, explican desde la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés.

Claro que diciembre tiene un pico máximo: cuando arranca la segunda quincena el estrés aumenta por la organización de las Fiestas. Hay que comprar los regalos, programar el menú, decidir dónde y con quién pasarlo. También se asocia con la pérdida de alguien que ya no está, agregando entonces la depresión típica de Navidad o Año Nuevo.

Las compras navideñas resultan otro pico de estrés, sobre todo para los hombres. Según los últimos estudios, el 80% de las personas define la temporada navideña como “estresante”, y para el 50% de los hombres las compras navideñas resultan tan estresantes como ser despedidos del trabajo.

