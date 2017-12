El suicidio de Gancedo: un audio confirmaría que la ex “GH” fue paciente de Díaz Castelli

Se conoció un mensaje de la modelo en el que le cuenta a una amiga que tuvo una sesión con el psicólogo y habló de “tensión sexual”

Un nuevo mensaje de voz difundido ayer complicaría a Gervasio Díaz Castelli, el psicólogo de la tele que quedó involucrado en el suicidio de Rocío Gancedo, a quien dijo no haber tratado de manera profesional , aunque con en el audio difundido ayer la modelo fallecida daba cuenta de que había salido de una sesión de terapia con él, a quien calificó como “una bomba” y detalló que durante el encuentro hubo “tensión sexual”.

El audio, que se conoció ayer en “Intrusos”, es comprometedor. Sobre todo porque Díaz Castelli había jurado que nunca la había atendido profesionalmente, después de que se conociera otro polémico audio en el que él le dice que para descargarla “la ataría a la cama y la haría tres horas el amor”.

Sobre el primer audio, el psicólogo dijo que “no entendía qué era lo que espantaba”, que había sido una charla de “amigos” que tenían una “fantasía” que quedó ahí.

EL NUEVO MENSAJE DE AUDIO

Ahora, con este nuevo material, la situación podría ser complicada para el profesional, que además negó alguna relación sentimental con la joven aunque aclaró que sí los unía una amistad.

“Yo me estoy tomando un exprimido, recién salgo del psicólogo. Tuve la primera sesión con uno nuevo. Me quiero morir, lo vi y me tenté porque es una bomba, no sé qué hacer, si seguir o cambiarlo, es una bomba mal”, se la escucha decir a Gancedo.

“Es para quilombo, priorizá tu salud”, le aconseja la amiga, en una captura de pantalla también difundida ayer.

Y Gancedo contesta: “Ya sé, encima me pasó el WhatsApp de él ‘por si tengo que cancelar o algo’. Ponele, yo sentí que había una tensión sexual, boluda… qué momento, urgente lo cambio”.