Mark Hamill: “Siento cierta posesión con Luke Skywalker y me shockeó lo que hizo Rian Johnson”

El actor que interpreta al famoso personaje galáctico adelanta un giro fuerte a la historia del héroe de la primera trilogía

Mark Hamill, quien retoma el emblemático papel de Luke Skywalker en la nueva entrega de la saga de la ópera espacial de “Star Wars”, “Los últimos Jedi”, que llega el próximo jueves a los cines argentinos, afirmó que siente “un triunfo” el reconocimiento obtenido por su rol en las películas.

Si bien la nueva trilogía de “Star Wars” a cargo de Disney ya no es “la historia de Luke” sino la de la heroína Rey (Daisy Ridley), Hamill sigue siendo el que se lleva los flashes. En julio último, Disney le otorgó el premio “Leyenda” por su icónico papel y Mark admitió ser “feliz” de poder interpretarlo 40 años después de la primera película, más aún “cuando pensaba que ya nadie esperaba que volviera ‘Star Wars’”.

Esa ligazón con Luke y su estatus de intocable, según reconoció, produjeron que sienta cierta “posesión” sobre el personaje y que no tema expresar con su particular humor el desacuerdo con las decisiones argumentales del director o guionistas de turno. “La mano izquierda no sabe lo que la derecha está haciendo. Me di cuenta ahora de que J.J. (Abrams, director de “El despertar de la fuerza”) escribió lo suyo de manera aislada, y luego Rian (Johnson, director de “Los últimos Jedi”) tomó el testigo y contó su historia”, dijo en una de sus tantas frases polémicas respecto a la manera en que ambos directores integraron las historias de una cinta a la otra, aunque aseguró que Johnson “logró hacer un gran trabajo”.

La cinta será la última en la que aparece la Princesa Leia de Carrie Fisher, muerta el año pasado (“es irremplazable. La saga nunca serán lo mismo”, dice Hamill). Luke, en tanto, aparecerá en pantalla mucho más tiempo en esta segunda parte de la tercera trilogía, luego de que en séptimo episodio solo apareciera al final: “Por un año, dos veces por semana, dos horas cada vez, fui a lo que ellos llamaban entrenamiento físico, que es en realidad un eufemismo para tortura, me cambiaron la dieta -sin azúcar, sin lácteos, sin pan, sin diversión, básicamente si sabe rico, no lo comas-, perdí como 20 kilos”, recuerda risueño Hamill sobre el esfuerzo que tuvo que hacer para aparecer apenas unos segundos en pantalla.

“No es que tengo que ser el protagonista principal, pero literalmente llegar a la última página y pensar ‘¿realmente entrené por quince semanas para darme vuelta y bajarme la capucha?’...”, agrega el intérprete, y por eso, dice, “cuando recibí el guión de ‘Episodio VIII’ fui directo a la última página”.

Hamill afirma que tuvo que dejarse llevar y entender que “no estaba a cargo del personaje” en este regreso a la saga cuatro décadas después, donde veremos a Luke, adelante, “con esta terrible culpa por haber elegido a Kylo como su sucesor (su sobrino que, como Darth Vader, traicionó a los Jedis y se volvió al Lado Oscuro) y terminó ermitaño”.

Hamill ama a Luke, y lo demuestra en cada declaración. “La gente me pregunta ‘¿te molesta ser recordado sólo por un personaje?’ y yo les digo “nunca imaginé ser recordado ni por uno solo’. Ya eso es un triunfo”.

“Siento una cierta posesión con el personaje y me shockeó lo que hizo Rian con el personaje”, continúa diciendo sobre su querido Luke, aunque acepta que “creo que logró algo que nunca se había hecho”.