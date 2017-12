El indulto a Fujimuri es irrevocable, pero puede ser condenado por otra causa

Perú está conmocionado y hubo manifestaciones de protesta

El indulto que benefició al ex presidente de Perú Alberto Fujimori no podrá ser revocado por tribunales locales o internacionales, pero el ex mandatario puede ser condenado por un caso de lesa humanidad por el que está procesado, afirmaron hoy juristas peruanos.

Mientras tanto, un legislador renunció a la bancada oficialista y otros dos anunciaron una decisión similar, descontentos por el otorgamiento del beneficio a Fujimori, y se anunciaron nuevas manifestaciones de protesta para esta semana.

El ex presidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia Víctor García Toma sostuvo que “formalmente” no existen fundamentos para que el indulto sea declarado nulo, tanto en fuero “interno como externo”.

“En la jurisdicción supranacional, todos los pronunciamientos que ha habido en torno a las amnistías y conmutaciones han estado referidos a indultos comunes, pero aquí estamos ante un perdón por razones humanitarias”, dijo el experto.

García Toma indicó que “se ha seguido, aparentemente, el procedimiento establecido por la ley; en consecuencia, el presidente ha hecho uso de una facultad que le confiere la Constitución y quedará para la historia si hizo bien o mal”, reportó el diario limeño El Comercio.

El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ex canciller y ex ministro de Justicia Diego García Sayán advirtió que el indulto a Fujimori podría ser un asunto de “incumbencia internacional” solo si en el fuero interno no se cumplió el debido proceso para otorgarlo.

Además del indulto, que lo libera de todas las condenas que estaba cumpliendo, Kuczynski otorgó a Fujimori el derecho de gracia, que lo excusa de todo proceso o juicio pendiente que afrontara.

Fujimori estaba procesado por el caso Pativilca, acusado de ser autor mediato de la ejecución extrajudicial de seis personas por el grupo paramilitar Colina en 1992.

El ex procurador anticorrupción César Azabache advirtió que Fujimori puede continuar procesado e incluso ser condenado por el caso Pativilca, pues el derecho de gracia solo puede liberar legalmente de procesos iniciados con más de dos años de antelación a su otorgamiento.

“La Constitución solo permite que el presidente de la república haga esto, involucrarse en un proceso judicial en marcha y ordenar que se corte, cuando se han cumplido por lo menos 24 meses desde el inicio de los debates”, indicó el abogado.

Azabache recordó que Fujimori está procesado por Pativilca desde hace apenas 10 meses, en febrero pasado, una vez que la Corte Suprema de Justicia de Chile amplió por ese motivo las causas por las cuales concedió en 2007 la extradición del ex mandatario a Perú.

“Es muy probable que el tribunal del caso Pativilca, luego de escuchar a los abogados, puede decir 'Bueno, señores, acabo de escuchar a los abogados, pero resulta que la condición que la Constitución establece para una decisión como ésta no se ha cumplido'”, dijo Azabache a América TV.

En tanto, Fujimori divulgó un video en el que agradece el indulto a Kuczynski y pide “perdón de todo corazón” a sus compatriotas, y pasó de la sala de terapia intensiva a una habitación común del sanatorio en el que estaba internado desde el sábado pasado.

“Soy consciente de que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas; a ellos les pido perdón de todo corazón”, afirmó el ex mandatario en el video grabado en la sala de terapia intensiva de la clínica Centenario y publicado esta mañana en su cuenta de Facebook.

El médico de Fujimori, el ex ministro y ex congresista Alejandro Aguinaga, explicó que el paciente, de 79 años, “está en evolución; su problema es cardiológico y lo que lo ha tenido al borde de la muerte es una fibrilación auricular, con grave riesgo de haber tenido un paro cardíaco”, reportó la agencia de noticias DPA.

Paralelamente, el congresista Alberto de Belaúnde formalizó hoy su renuncia a la bancada del partido oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK) y sus colegas Vicente Zeballos y Gino Costa anunciaron que en los próximos días oficializarán una decisión similar.

De ese modo, el bloque de PPK quedará con 15 integrantes y continuará siendo la segunda fuerza dentro del Congreso unicameral, pero muy lejos de la fujimorista Fuerza Popular (FP), que, con 71 legisladores, tiene mayoría simple propia.

Asimismo, diversas organizaciones convocaban hoy a través de redes sociales a diversas manifestaciones de protesta contra el indulto a Fujimori, de las cuales la más numerosa tendrá lugar este jueves en el centro de Lima, informó la agencia EFE.