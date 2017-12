Jorge, el comisario que escribió un libro infantil y lo canjea por pañales para el hospital de Niños

Se llama “Ajó, ajó, intentos de primeras palabras”, y recopila aquello que dicen los chicos mientras aprenden a hablar

A poco de comenzar con los primeros balbuceos y el casi gutural “ajó”, muchos niños hacen una particular y simpática reproducción de palabras que interpretan su pequeño universo. Por eso cuando a la salida del jardín maternal Amparo dijo “coi coi” su padre entendió con claridad que la nena tenía sueño y se lo hizo saber a las maestras, quienes hasta eso momento no habían podido descifrar que era eso que la nena repetía. Esos instantes de ternura vinculados con aprender a hablar se dan en casi todos los hogares donde hay niños pequeños y con ellos podrían hilvanarse innumerables anécdotas como las que Jorge Cilza, papá de Amparo, plasmó en el libro “Ajó, ajó, intentos de primeras palabras”.

“Cuando presté atención a los fonemas que decía mi hija, se me ocurrió escribir un libro y cuando lo comenté a mis conocidos y amigos todos recordaron palabras que inventaron sus pequeños y se sumaron al proyecto; lo importante es que el ejemplar no se vende, no tiene valor comercial, sólo se canjea por pañales para el Hospital de Niños”, dijo el escritor que ayer montó su puesto de canje frente al jardín maternal “El Gallito”, en 2 entre 53 y 54.

Jorge tiene 50 años, es comisario inspector y cuarta generación de policías, hace 32 años que presta servicio en la fuerza y es docente de la Escuela Vucetich. Su hija fue la inspiradora de los relatos del séptimo libro que escribe -los anteriores fueron ejemplares técnicos destinados a la formación de los policías-; también escribió el libro “Cuatro cuentos sobre policías y sin ladrones” y otro sobre lunfardo.

Establecer una especie de diccionario de las primeras palabras le pareció una forma de que no cayeran en el olvido y una herramienta de utilidad para que las maestras interpretaran lo que les quería decir la pequeña.

También se le ocurrió transmitir la experiencia al resto de los padres que llevan a sus hijos al mismo jardín maternal para que hicieran sus propias listas con las palabras de sus hijos.

“Cuando los chicos comienzan a hablar se dan todo tipo de anécdotas con las palabras, a mi me llamó la atención la forma en la que se expresaba Amparo y por eso empecé a anotar términos como pipipolomo - hipopótamo -, coco - papel - o beleshon - teléfono - y las escribí en el libro; mis conocidos también se sumaron con sus historias y por eso se me ocurrió dejar una parte del libro en blanco para que cada familia la completara con el lenguaje de sus hijos”, apuntó Jorge Cinza.

El escritor aclaró que el libro - en cuya tapa se observa una acuarela pintada por su pequeña hija - no tiene un valor comercial y que se canjea por pañales para los nenes internados en el “Sor María Ludovica”.

“Entre alumnos y amigos a los que ya les entregué el libro, se reunieron 60 paquetes de pañales, es todo lo que busco porque el costo de la edición lo afronté de mi bolsillo”, señaló Jorge desde la puerta del jardín maternal “El Gallito”, donde asiste su hija.

El autor también espera canjear hoy una importante cantidad de libros por pañales en esa vereda, entre las 12:30 y las 13:30.

Su romance con la escritura comenzó en 2012 cuando escribió “Cuatro cuentos...” y reconoce que siempre le interesó por su experiencia como policía de calle o como docente, contar las historias que reflejan la vocación de servicio que tienen muchos integrantes de la fuerza.

Los que deseen contactarlo para acceder al libro con el que motoriza la acción solidaria a beneficio de los pacientes del Hospital de Niños podrán hacerlo a través de su perfil de Facebook “Jorge Alberto Cinza”.

“Yo me encargo de hacer el delivery de libros por pañales”, contó entusiasmado.