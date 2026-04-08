$4.000.000: crece el premio del Súper Cartonazo

El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios
El infierno para los pasajeros: los micros, “con la mitad” de los servicios
De la pinta al café con torta y las cervecerías, del boom a los cierres
En obras, educación y barrios, los mayores gastos de la Comuna
Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
Nuevo paro nodocente complicará las clases en colegios y facultades
Mirando el reloj: cayeron los mercados por la tensión bélica
AFA-gate: duro revés para Tapia y Toviggino en la causa por evasión
Citan a las prestamistas de Adorni y se viene una declaración clave
Micrófono indiscreto en Diputados: “Las mujeres son mi debilidad”
El oficialismo va por Glaciares y anticipan una sesión al rojo vivo
Kicillof y un encuentro en la Gobernación para delinear el armado del PJ
Piquete en la Autopista por la eliminación de un programa social
Alak designó a Matías Remes Lenicov como subsecretario de Hacienda
Subió 6% el peaje y un viaje a capital federal ya sale $11.600 en hora pico
Desconcierto comercial ante nuevos cortes por la miniserie de Netflix
Horror en Abasto: intentó prender fuego a su ex con la hija adentro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La jugada que cerró ayer no tuvo ganadores y el pozo quedó vacante. Mañana, con la edición impresa, se entregan los nuevos cupones para la ronda que comenzará este viernes
El Súper Cartonazo de diario EL DIA quedó vacante y ahora acumula un premio de 4 millones de pesos para la próxima ronda. La nueva tarjeta estará disponible junto a la edición impresa de mañana.
Jugar al Súper Cartonazo es sencillo. Los jueves sale la tarjeta. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89.
Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.
El lector que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego.
En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales, tal como ha ocurrido en numerosas oportunidades del juego.
Cada semana se suma 1.000.000 de pesos y como el premio que cerraba ayer tenía un pozo de 3.000.000, se forma de esta manera el premio de 4.000.000 de pesos.
LE PUEDE INTERESAR
Subió 6% el peaje y un viaje a capital federal ya sale $11.600 en hora pico
LE PUEDE INTERESAR
Desconcierto comercial ante nuevos cortes por la miniserie de Netflix
El Súper Cartonazo ya repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de ese modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí