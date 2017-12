Sin agua en distintos puntos de Ensenada en medio del calor agobiante

En medio de las agobiantes temperaturas vecinos de distintos puntos de Ensenada expresaron su malestar por el faltante de agua potable en los hogares que se extiende desde el día de ayer.

Desde la parte norte del barrio Villa del Plata, una vecina que atraviesa por el séptimo mes de embarazo sostuvo que "estamos sin una gota desde ayer a las 16 hs.", y puso énfasis en la falta de atención telefónica por parte de la empresa ABSA.

"Debido a que estoy en reposo no puedo ir hasta las oficinas y en los teléfonos no atienden. La única alternativa fue hacer el reclamo de internet. Estamos aguardando una respuesta porque no podemos estar en estas condiciones con el calor que hace", protestó la mujer.

Por su parte, Carmen Casinelli, de 124 entre 39 y 40, barrio El Dique, coincidió en que desde la tarde de ayer en su casa y también en la de los vecinos el servicio no funciona. "ABSA no atiende el teléfono. Si por lo menos lloviera, juntaría el agua de lluvia", dijo un tanto desesperada.

Casinelli consignó que "lo más grave de todo esto es que tengo a mi marido con 83 años y en estos días de calor el agua es para él un elemento necesario".