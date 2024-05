Pablo De Blasis: “Me entusiasma lo que propone Gimnasia”

Gimnasia de La Plata vs Atl Tucumán Copa Argentina 2024

Da gusto escuchar a Pablo De Blasis. Sin cassette, siempre deja alguna frase que invita a reflexionar. Puede ser sobre sí mismo sobre el equipo o aún sobre el club. La palabra referente, muchas veces usada hasta la exageración, vale para el 10 albiazul, parte de un grupo de jugadores que siente que se está gestando algo distinto en el fútbol tripero.

Festejaron con los hinchas. ¿Hay una convicción en los jugadores y una identificación en los hinchas con lo que muestran en la cancha?

- Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Habíamos practicado una cosa, después ellos cambiaron algo en base a cómo íbamos a formar y esas cosas te mueven lo que planteaste, pero aún así creo que nos acomodamos mejor en el primer tiempo, donde tuvimos algunas muy buenas llegadas. El segundo tiempo fue un poco loco, porque hubo menos juego pero chances muy claras de los dos lados. Para el espectáculo fue bueno pero después habrá que analizar que cosas hay que cambiar y cuales se deben repetir.

- En ese juego loco tuviste mucha participación porque pateaste muy bien el penal e hiciste la infracción del gol del empate. ¿Fue?

- Yo le discutía a Baliño, pero después hablando con algunos compañeros hay una carga contra la espalda. Es un penal cobrable. Venía de mitad de cancha embalado y el puso el cuerpo adelante. Yo quería evitar que saque el zurdazo y me vez de evitar la pegada que tiene me lo llevé puesto. Me amargue en el momento pero tenía que seguir porque quedaba tiempo y queríamos evitar los penales.

- ¿Este partido fue una muestra de carácter?

- Estamos bastante abocados al arco rival, tanto en la presión como en el armado de las jugadas, más directos en el ataque. Estamos conociendo un nuevo sistema, que en Argentina es más difícil de ver aunque en los últimos años hay técnicos que lo están implementando. En Gimnasia es algo nuevo. Le dije a gente cercana que van a ver cosas que nunca se habían visto, como esa verticalidad que tiene la agresividad de ir a buscar siempre. Además, requiere jugar mucho más concentrado en las vigilancias, porquej cuando atacás directo te atacan de la misma forma. Por el momento nos estamos sintiendo muy bien, jugamos contra rivales dificiles. Lo más importante era clasificar y pensar en lo siguiente.

- Méndez dijo que van a repetir una y otra vez que están en formación. ¿Por eso piden un poco de paciencia?

- Se nota que hay cosas que no están tan ajustadas. En Santa Fe se probó con un sistema nuevo, con chicos que no venían jugando y lo hicieron muy bien. Creo que nosotros nos acomodamos mejor en el primer tiempo y ahí es donde tendríamos que haber sacado ventaja.

- Lo habían hablado con Méndez pero ¿te sorprendió no ser titular?

- Tenía unas ganas bárbaras de jugar porque esta dinámica de que todo vaya medianamente bien te lleva a querer estar. Y cuando no va bien, también quiero estar. Siempre quiero jugar, pero hay que entender que quien decide y planifica vió determinadas cosas que terminaron resultando. Eso es lo más importante, que al equipo le vaya bien y que Gimnasia gane en todas las canchas. Obviamente que quiero jugar todos los partidos porque me vengo sintiendo bien.

- ¿Lo escuchaste a Nacho Fernández? ¿Crees que los regresos del Pata y tuyo pueden provocar que haya más casos en esa sintonía?

- Escuché que dijo que se quería retirar en Gimnasia y lo más importante que tenemos que tomar es eso. Él tomó esa decisión y hay que respetar que sea en el momento en que lo crea conveniente. Cuantas más cosas favorables haya, más la gente que está afuera va a querer venir. En un club ordenado, que compite en todas las canchas, todos se van a sentir acompañados y vamos a estar más cerca de los regresos.

- Siempre pensaste eso, a veces se puede y a veces no. Incluso los tiempos deportivos pueden ser distintos.

- Sí. Y también es lógico que cuando todo está desmoronado y desunido dudes en volver. Hay casos como el de Fito que volvió con 30 o 31 años son importar el momento. Hay un montón de casos. Lo más importante es estar todos juntos y que la gente tenga ganas de volver a un club que les genere placer.

- No le pregunto al jugador Pablo De Blasis, sino al hincha. ¿Estás entusiasmado?

- Sí. Un poco te va embalado toda esta situación, la gente que se toma el tiempo para viajar tan lejos un miércoles, perdiendo días de trabajo endeudandose. Entonces te sale responderle de esta manera. Y en la parte deportiva, me entusiasma lo que propone Gimnasia. Siempre respetando al rival, me entusiasma que vayamos por todos lo partidos. Ojalá que termine de la mejor manera.