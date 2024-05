El hermano de Antonio Gasalla brindó detalles sobre la salud del actor: "Aún sigue en observación, está en su mundo y no reconoce a nadie"

Sin dudas, la salud de Antonio Gasalla ha sufrido un fuerte declive en el último tiempo, tras ser diagnosticado con “una afección en su salud mental que ha afectado su capacidad cognitiva y su juicio”. Desde allí, Carlos, el hermano de Antonio Gasalla, contó que el humorista presentó una infección pulmonar derivado de un problema preexistente. “Le han hecho un montón de análisis y todavía sigue en observación”, dijo a la prensa

Así, Carlos Gasalla confirmó la internación de su hermano, el reconocido actor Antonio Gasalla: “Está internado desde el día lunes, está perfectamente cuidado y le han hecho un montón de análisis y todavía sigue en observación”, explicó, al tiempo que agregó: “Tiene unos problemas pulmonares y tiene problemas de otras cosas que él viene arrastrando de antes y que cuando fue internado primitivamente ante la revisación general le aparecieron cosas que él no se trataba, y hablando con los médicos nos dicen que no es gravísimo, pero hay que atenderlo”, reveló el hermano de Antonio.

De este modo, y según Carlos Gasalla, Antonio se encuentra en terapia intermedia: “Tiene un problema de úlcera que no se ha tratado, desde que está internado por el tema cognitivo que tiene, le han encontrado esto y están tratándolo. Es una cosa crónica que se puede atenuar, pero la van manejando. Cuando eso se inflama, se pasa al pulmón cosas que no tiene que ir ahí y se produce una infección”, contó.

Por último, el hermano del actor compartió la dificultad de comunicación que enfrentan debido al estado de Antonio. “Lo único que puedo decir es que se le pone el canal Volver, donde pasan sus programas y él no se reconoce. No puedo decir otra cosa. A mí me conoce como el hermano, pero mi nombre no lo sabe. Está en su mundo y tiene sus ataques como los tuvo siempre, el carácter no lo pierde. Para verlo tenemos un horario especial y podemos entrar de a dos”, concluyó.