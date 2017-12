En Berisso, negociaciones contra reloj para aprobar la emergencia y pagar los sueldos

En las últimas horas hubo “algunas coincidencias” con la oposición que se niega a autorizar a Nedela a tomar medidas de ajuste

Contra reloj, porque “hay que pagar los sueldos de diciembre y no está el dinero”; en medio de un tenso tironeo y sin poder reunir quórum para sesionar, Berisso seguía ayer tratando de aprobar la ordenanza de Emergencia Económica, el Pacto Fiscal que propone la Provincia a los municipios en rojo y una autorización para contraer deuda mediante cheques diferidos. Ese paquete de medidas fue otra vez motivo de severas objeciones de parte del arco opositor peronista y del gremio que nuclea a la mayoría de los empleados municipales en ese vecino distrito.

OTRO INTENTO

Después de tres intentos fallidos por sesionar, con violentas protestas como marco, el oficialismo berissense de Cambiemos logró que ayer volviesen a reunirse las partes en conflicto. Así, los concejales opositores y los representantes gremiales volvieron a discutir los alcances de la emergencia económica en lo que refiere al personal y la posibilidad de que el Ejecutivo comunal disponga traslados u otras formas de recorte. En ese sentido, el intendente Nedela ya avisó que habrá un recorte en el gasto de horas extras y, como este diario adelantó, planea jubilar a unos 80 trabajadores que ya estarían en condiciones de alcanzar ese beneficio.

Al cabo de varias horas las partes parecieron acercarse a un acuerdo según versiones de uno y otro sector. Pero esas coincidencias no alcanzaron para ir al recinto y y tratar formalmente los proyectos.

En esa carrera el oficialismo retrocedió varios casilleros en las últimas horas. Es que el concejal peronista “anti K” que con su presencia en el recinto iba a permitir reunir quórum para sesionar, el mutualista de Sepuba Jorge Pagano, “desapareció de los lugares que solía frecuentar”, graficó una fuente sin ahorrar ironía. En rigor, Pagano habría adelantado sus vacaciones y dejó a Nedela con los diez votos de su mayoría propia pero sin los once que necesita para abrir la sesión sin depender del PJ kirchnerista.

TEMORES DEL GREMIO

Como se informó, el sábado último el oficialismo esperaba a Pagano para sesionar después de haberle puesto una custodia policial la noche anterior en su domicilio del centro de Berisso. Los cuestionamientos del gremio de los municipales, según se indicó, habrían decidido a Pagano a no presentarse a sesionar. “No voy a permitir que me digan traidor ni que me compraron los de Cambiemos. Si no se ponen de acuerdo, no me siento”, habría expresado el edil a través de una red social.

“Le garantizamos plenamente los derechos de los trabajadores”, dijo a este diario el presidente del bloque Cambiemos, Carlos Festa al cabo de la reunión de ayer.

Desde el gremio y el PJ kirchnerista se insistió que en “todo lo que se diga debe estar escrito, no nos podemos permitir margen de sorpresas sobre todo cuando se trata de los derechos de los trabajadores”.

“NI UNO QUE AGARRE LA PALA”

Desde el interior de la reunión, el jefe del bloque Cambiemos, Carlos Festa, dijo que al gremio se le planteó la posibilidad de que se produzcan traslados de personal “en un marco de racionalidad y de respeto. Tampoco nos vamos a suicidar abriendo la puerta para una catarata de juicios por acoso laboral”. Y entre otros ejemplos citó lo que, dijo Festa, ocurre en algunas áreas del andamiaje municipal donde “hay trabajo para dos personas pero hay diez en un espacio donde caben cinco. Y otras dependencias donde hay dos personas, trabajo para diez y espacio para quince. ¿Cuál es el problema de reordenar el personal en ese contexto?”, se preguntó Festa.

En tanto, otras fuentes revelaron que uno de los puntos espinosos del tema personal sigue siendo la ausencia de trabajadores para tareas de limpieza y otros trabajos en la calle.

Se le reiteró entonces al sindicato que “en 1.600 empleados no hay ni sólo barrendero. Y no hay poceros. En toda la planta municipal de Berisso no hay ni un sólo empleado que agarre una pala”, dijo Festa. Hoy a partir de las 8, las partes volverán a reunirse. “Si hay acuerdo estamos en condiciones de sesionar inmediatamente”, se señaló.