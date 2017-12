Spice Girls, Arctic Monkeys y más: los regresos musicales marcarán el 2018

Después de “Despacito”, Luis Fonsi presentará nuevo trabajo en el año en que varias bandas preparan su regreso a las bateas

El 2018 será un año de retornos musicales: las Spice Girls vuelven al ruedo con disco (¿recopilatorio o con material nuevo?) y especial televisivo, en la temporada en que volverán los Arctic Monkeys, Avicii, Avril Lavigne y los escoceses Franz Ferdinand, entre otros, a las bateas. A continuación, un repaso por los discos más esperados.

1.¿Vuelven las Spice Girls?: Las Spice Girls, el grupo femenino más exitoso de la historia, se reunirá de nuevo en 2018 para un especial televisivo y un nuevo disco, una década después de la disolución de la banda, aunque la alegría apenas duró una semana, el tiempo que tardó Victoria Beckham en asegurar que no participará en el proyecto. Victoria, Emma, Geri, Mel C y Mel B cantaron juntas por última vez en el escenario de la gala de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y, aunque el proyecto está pendiente de un hilo, al menos cuatro de ellas podrían reunirse en los próximos meses, según la prensa británica.

2.J-Lo vuelve al primer amor: Jennifer López volverá a cantar en español diez años después de ‘Como ama una mujer’ en su esperado nuevo álbum, ‘Por primera vez’, el noveno de su carrera musical y que está producido por Marc Anthony, y contará con la colaboración de otros artistas latinos como Wisin y Gente de Zona. El segundo disco en español de Jennifer López, sin fecha exacta de lanzamiento, tiene como adelantos los temas ‘Ni tú ni yo’, con Gente de Zona, ‘Amor, amor, amor’, con Wisin. “Siento que canto mejor en español”, confesó la artista en una entrevista con la edición estadounidense de la revista ‘Hola!’ al ser preguntada sobre su nuevo álbum.

3.Fonsi, después del éxito: Otro latino superventas con nuevo trabajo a la vista es Luis Fonsi quien, después de arrasar con ‘Despacito’, acaba de estrenar a dúo con Demi Lovato el tema ‘Échame la culpa’, que forma parte del nuevo disco del artista puertorriqueño, gran triunfador de los Grammy Latino, con premios a la mejor canción, mejor grabación, mejor vídeo musical y mejor fusión/interpretación urbana del año. Tras el éxito mundial con ‘Despacito’, el nuevo disco de Luis Fonsi es uno de los álbumes latinos más esperados, e incluirá, además de temas bailables, baladas con las que consiguió la fama como cantante romántico.

4.El esperado regreso de Avril Lavigne: La ‘princesa del pop- punk’ - aunque poco quede del estilo que la hizo famosa – regresa tras el largo receso provocado por su estado de salud, y lleva meses trabajando en el que será su sexto álbum, según informó la propia Avril Lavigne a través de su cuenta de Instagram el pasado mes de septiembre, aprovechando para agradecer a sus fans el apoyo y la paciencia durante la larga espera. La canadiense no publica disco desde ‘Avril Lavigne’ (2013), que culminó una evolución musical y estética que ya había dejado patente en álbumes anteriores: ‘Under My Skin’ (2004), ‘The Best Damn Thing’ (2007), ‘Goodbye Lullaby’ (2011), cada vez más alejados de ‘Let Go’ que la lanzó al estrellato en 2002.

5.De Escocia con amor: Los escoceses Franz Ferdinand publican en febrero ‘Always Ascending’, el quinto álbum de estudio de uno de los grandes referentes del indie británico de los últimos años, y que presentara el nuevo disco con una intensa gira por Europa y Norteamérica que en abril llegará a México, con conciertos en Guadalajara y Ciudad de México. ¿Bajarán hasta Argentina?

6.El regreso de los monos: Después de un parate en 2016, los Arctic Monkeys se reunieron el año pasado, en teoría para lanzar un nuevo disco. La banda confirmó que el trabajo saldría en 2018, pero sin título ni fecha, todo permanece en el aire: cuando salga, seguramente se convertirá en un número uno.

7.Avicii sale del retiro: En 2016, Avicii se retiró de los escenarios: a esa altura, el sueco había colaborado con Coldplay, David Guetta y otras superestrellas, y era uno más en el firmamento de la música del siglo XXI. Las especulaciones comenzaron en torno a lo que significaba su retiro de las giras, pero Avicii silenció a todos lanzando un adelanto de su próximo disco en agosto pasado: su cuarto trabajo romperá un silencio de tres años.