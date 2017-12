Reclaman avances en la investigación por el crimen de la carnicería, en Villa Elvira

La familia de Rubén Oscar Agnes sostiene que no hay pistas firmes que lleven al sospechoso y temen que el caso quede impune

“Pareciera que a mi hermano lo mató el hombre invisible”. El sarcasmo redondea el reclamo de justicia que realizó Marcelo Agnes para el asesinato de su hermano Rubén Oscar Agnes, apuñalado en el patio de su casa hace diez días, al cruzarse con él o los autores de un robo a una carnicería contigua, en 13 entre 72 y 73.

“Hoy no tienen ni una pista y no puede ser que no aparezca nada a más de un semana de que empezó la investigación”, dijo Marcelo Agnes, uno de los tres hermanos del hombre de 63 años asesinado entre la medianoche del 19 y la madrugada del 20.

Se presume que, entonces, “Cachi” escuchó ruidos en el pasillo lateral del comercio, que también conducía a su casa. No alcanzó a salir: tres puñaladas en la zona intercostal terminaron con su vida y su cuerpo quedó tendido a un metro de la puerta de salida. A las 6.30 fue hallado por el dueño de la carnicería, quien le alquilaba a él y sus hermanos ese local. También habían entrado al negocio y tras romper un buzón empotrado en una pared se llevaron alrededor de 60 mil pesos.

En las primeras horas ya se trabajaba en la hipótesis de que el asesino quiso encubrir el robo y se señaló a un ex empleado de la carnicería, cuya relación con el propietario había terminado mal, pocos días antes. El hombre de 35 años fue citado por los investigadores y además de tomarle declaración también se dispuso el allanamiento de su casa, en Altos de San Lorenzo. Los investigadores no encontraron elementos para una acusación formal y sigue en libertad.

“Hay un asesino dando vueltas por la Ciudad y quizás esté disfrutando de la plata que robó en la carnicería, usando las herramientas de mi hermano. Nosotros, como familia, necesitamos que esto se siga investigando y haya avances porque cuanto más tiempo pase, peor será para que se logre aclarar y tengamos justicia”, indicó Agnes.

Un investigador abocado al caso, confirmó que en estas horas no hay elementos a la vista para incriminar al ex empleado, quien estaría en Misiones, su provincia natal. No obstante, aclaró que la tarea continúa. “Todos los días se toman declaraciones y se realizan diligencias en esa causa”, dijo el pesquisa.

La fuente apuntó que se inició una línea dedicada a establecer el mapa de las relaciones que tenía la víctima.

ENTORNO

En particular, se trabaja sobre amistades ajenas al círculo vecinal que “Cachi” frecuentaba a diario en la zona de Villa Elvira donde residía desde hace décadas.

“Sabemos que la Policía le apunta al entorno del taller de mecánica de autos que tuvo en 607 entre 10 y 11 hasta hace un año y medio”, indicó el hermano en la charla que mantuvo ayer con este diario.

Concretamente, se busca establecer si fuera del grupo de amigos de la cuadra y el negocio que está delante de la vivienda del crimen alguien pudo disponer de los datos sobre el manejo del dinero que tenía el carnicero. Uno poco conocido es que dejaba plata en el local, guardada bajo llave en el buzón empotrado en una pared del baño. Los billetes se pueden meter por una hendija y solo ser retiran por la puerta que tiene una cerradura.

“Quien hizo esto, encontró el dinero porque tenía el dato de que estaba ahí, en el buzón. Esa es información precisa que no manejaba mucha gente”, apuntó Marcelo Agnes como clave para avanzar en el caso.

“Cachi” hablaba con todos en el barrio y tenía varios amigos. Vivía en la casa de la familia que compartió con sus padres y cuatro hermanos. La carnicería que hoy se conoce tuvo como antecedente la que hacía funcionar su padre. Hoy, otro carnicero le alquilaba el local que ocupa casi todo el frente de la propiedad.

“Lo mataron por solidario. No le fueron a robar a él, pero escuchó algo y salió a ver”, dijo el hermano, quien pidió que “quien tenga algún dato para aportar, por favor, lo informe llamando al 911 o se contacte de alguna forma con la Policía”.

La investigación no dio aún con el arma del homicidio ni otras evidencias de peso. “Sabemos que tomaron huellas, pero no conducen a alguien. Quizás quien hizo esto no tenga antecedentes. Entonces, no aparece un nombre”, dijo Agnes

El hombre, que trabaja como taxista, contó que también intenta investigar por su lado: “Estoy viendo si aparece algo, preguntando. Mi cabeza está en esto todo el día. Queremos justicia”, señaló.