Qué hacer con las mascotas en vacaciones, un problema que hoy tiene nuevas soluciones

A las clásicas guarderías, se les suman ahora cuidadores a domicilio, familias anfitrionas y aplicaciones específicas para el celular

| Publicado en Edición Impresa

El eterno problema de qué hacer con las mascotas cuando llegan las vacaciones y tenemos que dejarlas en manos de terceros está encontrando una nueva generación de guarderías y cuidadores en el país, que ofrecen compensar y hasta superar nuestra atención a perros, gatos o hurones.

Si bien las guarderías caninas existen desde hace años, en los últimos tiempos el servicio se especializó dejando de lado jaulas y caniles, y operan en el país plataformas web que, al mejor estilo Airbnb, ofrecen cuidadores que ponen a disposición sus casas para recibir a las mascotas de los viajeros.

La preocupación de qué hacer con las mascotas es compartida por miles de argentinos: nuestro país lidera la cantidad de animales domésticos por persona a nivel mundial, según un estudio dado a conocer el año pasado por GfK Group, empresa multinacional de investigación de mercado, que incluyó una muestra de 27.000 personas de 22 países.

El 80 por ciento de los argentinos asegura que tiene una mascota en su hogar y el país está en el mundo a la cabeza dentro de la categoría ‘canina’, con un 66% que dice tener perro en su casa.

En esta épocas, cuando comienza la búsqueda frenética para encontrar una solución, muchos acuden a la “mano” que puedan dar familiares, amigos o vecinos, pero Misha Gildenberger, rescatista y dueña de la guardería Roma, desaconseja terminantemente que la mascota quede sola.

“La gente que viene a mi guardería me contó experiencias nefastas. No es bueno dejar al animal y que dependa de un vecino o amigo que se dé una vuelta para darle de comer”, asegura. Su guardería se destaca en varios aspectos, y uno de ellos es que los perros no sólo andan correteando por el jardín sino lo hacen por toda la casa.

Otra novedad, en la que “Roma” es pionera, es la de su servicio a domicilio las 24 horas: una de las personas del equipo se instala en la casa de los clientes cuyas mascotas no pueden ir a la guardería.

“Tenemos 73 calificaciones positivas, que es muchísimo. Lo nuestro es el boca a boca y nos manejamos con recomendación directa de los clientes. Nos tienen confianza total”, recalca.

El servicio a domicilio, que es para perros muy adultos, grupos de perros y gatos, sale 800 pesos por día por animal aunque “si hay más de dos mascotas en la casa se puede hablar con el cliente”, aclara Misha.

Este servicio, que incluye entre dos y tres paseos diarios, “algo que se evita si el perro es de raza por temor a los robos callejeros”, cuesta unos $500 diarios.

“Acá hay un trato personalizado. Les optimizo la vida. Más que cuidar al animal, mi objetivo es mejorarle la vida”, se enorgullece la joven que además es enfermera veterinaria con especialización en adiestramiento.

APLICACIONES PARA CELULAR

Entre otras opciones novedosas están las plataformas software, que permiten encontrar un cuidador según la zona y las características buscadas.

Como en Airbnb, la plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos, el usuario puede encontrar por zonas a los cuidadores, los precios, sus características y particularidades de la casa donde la mascota pasará las vacaciones.

Este servicio, nuevo en el país y exclusivo por Internet, pago incluido, lo presta MascotasInn, de Federico Pérés y su mujer Belén Posse Molina, quienes desarrollaron la plataforma pensando en su propia necesidad cada vez que tenían viajar.

La plataforma tiene registrados 170 cuidadores en la provincia de Buenos Aires y más de 140 operaciones realizadas con un promedio de valoración al cuidador de 4.8 (el máximo puntaje es 5).

Federico asegura que los procesos de selección y filtros son muy exhaustivos e incluyen hasta averiguaciones de cómo es el piso de la casa en la que se hospedará el animal.

De hecho, asegura que de los más de 2.100 postulantes que se registraron para cuidar mascotas, sólo fueron seleccionador 170, porque se “prioriza la calidad a la cantidad”.

La plataforma que acaba de sumar el servicio de “paseadores boutique” (no van con más de tres perros), tiene también cuidadores de gatos y hasta hurones.

“Verificamos también los datos del cliente y tenemos un seguro ante posibles eventualidades, porque el valor agregado es la confianza. Mi función es la de minimizar riesgos en todo sentido”, dice Federico.

DogHero es otra app que permite conectar a dueños de perros con anfitriones que se ofrecen a hospedarlos en sus casas. Esta plataforma -que llega desde Brasil- tiene actualmente más de 1.000 casas de anfitriones disponibles y 7.500 perros registrados en varios puntos de Argentina, detalla Juan Becerro, responsable de DogHero en el país.