Facundo Sava es el candidato para dirigir Gimnasia

Rápidamente hubo acuerdo con el Colo, pero en calle 4 quieren escuchar a algunos técnicos más, antes de dar a conocer la decisión final

Ni bien terminó la reunión el jueves por la noche donde Mariano Soso comunicó que no seguiría, los encargados del fútbol profesional de Gimnasia pusieron manos a la obra con los pasos a seguir. En primer término, que Leandro Martini junto a Mariano Messera y el preparador físico Ignacio Dahul, comenzarán la pretemporada el próximo martes 2 de enero por la tarde en Estancia Chica. Y en principio, los tres estarían al frente de los trabajos hasta el viernes 5 ó sábado 6. Para esa fecha, la dirigencia espera tener resuelto el reemplazante de Soso.

Lo siguiente fue empezar a definir el perfil del entrenador a buscar y se empezaron a tirar los primeros nombres. Rápidamente, Facundo Sava fue uno. El otro, el de Víctor Bernay (ayudante de campo de Pedro Troglio). A partir de allí se sucedieron los de Sebastián Méndez y Omar De Felippe, por ejemplo; y obviamente también la de gente ligada al Club, como Roberto Sosa, Marcelo Gómez y Esteban González, entre otros.

En las jornadas del viernes y ayer, hubo charlas telefónicas y reuniones, averiguaciones de datos de diferentes cuerpos técnicos.

La idea de la Comisión Directiva no es tomar una decisión apresurada, por lo que buscarán aprovechar al máximo cada día.

El límite sería el sábado 6 de enero, allí se daría a conocer el nuevo entrenador.

EL COLORADO SAVA PICÓ EN PUNTA...

Desde la Sede de calle 4 el viernes se comunicaron con Gustavo Goñi, representante de Sava, para escuchar su propuesta. Después directamente hubo una charla con el propio Sava para escuchar su propuesta e idea futbolística. Luego también se tocó el tema económico.

Aquí quedó claro también que la llegada de refuerzos está prácticamente descartada, excepto que se trate de un futbolista por el cual el Club no tenga que pagar un préstamo o un cargo, sino el sueldo solo y que sea razonable.

En este sentido, se puede decir que lo del Colorado Sava se encaminó muy bien desde el principio, y con el correr de las horas prácticamente quedó cerrado. Para algunos, solo faltaría la firma, y solo es una cuestión formal, ya que el acuerdo sería total.

Igualmente, desde ambas partes anoche se manejaban con prudencia sabiendo que se está muy cerca del acuerdo, pero no está cerrado.

Es más, desde el entorno del Colo aseguran que estaba tan entusiasmado, que el martes quería estar en el predio de Abasto, pero por ahora el ex delantero Tripero deberá aguardar unos días más para saber oficialmente si es el nuevo técnico de Gimnasia.

Y Sava hasta tiene preparado el cuerpo técnico. Lo secundarán como ayudantes de campo, Darío Aurelio y Hernán López; el preparador físico es Federico Tridico; y el entrenador de arqueros, será Daniel Bertoya.

Como se puede ver, además del Colorado, hay otros dos futbolistas que vistieron en su momento la camiseta del Lobo, como el ex volante izquierdo, la Bruja Aurelio, y el ex arquero, Tony Bertoya. En el caso de este último, había estado cuando el cuerpo técnico trabajó en Racing en el 2016, pero no lo había hecho en Tigre este año.

Lo cierto, es que Sava está muy cerca de ser el entrenador albiazul, aunque la dirigencia encabezada por el secretario técnico, Roberto Depietri, buscará en estas horas seguir charlando con otros técnicos, entre ellos, el concordiense Bernay.

En calle 4 quieren tener al menos dos o tres opciones de entrenadores sobre la mesa por que saben que no hay margen de error después de lo sucedido con Soso, por eso aprovecharán estos días festivos de receso como para escuchar propuestas.

Por otra parte, dentro del cuerpo dirigencial hay diferentes posturas, ya que están los que, por ejemplo, piensan que se le podría dar también una chance a Martini y a Messera que son del Club.

Todo esto no quita que el próximo sábado 6, como regalo de Reyes, Gimnasia tenga nuevo técnico, y el mismo sea Facundo Sava.