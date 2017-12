Reclaman el levantamiento del secreto de sumario en las causas contra Boudou

La Oficina Anticorrupción quiere conocer las declaraciones del “arrepentido” y presunto “testaferro”

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, cuestionó que la causa Ciccone continúe bajo secreto de sumario porque impide a ese organismo de control acceder a la declaración de uno de los detenidos, Alejandro Vandenbroele, acogido al programa de protección a testigos,

“Nos preocupa que se dilate este estado mientras aparece información en los medios que no podemos corroborar aún”, escribió ayer la funcionaria en su cuenta de Twitter.

La funcionaria cuestionó también la “inesperada declaración” del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a quien “le abrieron el juzgado especialmente el viernes pasado” aunque estaba “formalmente citado para esta semana”.

Mientras, el ex vicepresidente Boudou cumplió ayer un mes detenido con la expectativa puesta en obtener la libertad antes de fin de año, si se accede a beneficiarlo con una medida alternativa cuando termine el secreto de sumario impuesto en todas las causas en su contra, tras la declaración de Vandenbroele, como imputado protegido.

En tanto, se espera para mediados de diciembre, que sea nuevamente trasladado desde la cárcel de Ezeiza a los tribunales federales de Retiro para ser indagado en otra causa en su contra.

GIRO

Desde que el juez federal Ariel Lijo ordenó detenerlo el 3 de noviembre pasado, las investigaciones contra Boudou tomaron un giro imprevisto luego de la aparición en tribunales de Vandenbroele, el titular del fondo de inversión The Old Fund, quien -según la Justicia- actuó como testaferro de Boudou y de su también detenido socio José María Nuñez Carmona para encarar los negocios que facilitaba su lugar en la función pública y en los cuales él no podía figurar.

Con Boudou y Nuñez Carmona presos, algo que para los investigadores influyó en su decisión, Vandenbroele despidió a sus abogados particulares y pidió incorporarse al programa de protección en calidad de imputado.

A raíz de sus dichos, Lijo impuso el secreto de sumario en las tres causas que tiene abiertas contra Boudou y otros acusados: enriquecimiento ilícito, el contrato para renegociar la deuda pública de Formosa por 7,6 millones de pesos y la llamada “ruta del dinero” en el caso Ciccone.

Por la operación central del traspaso de la imprenta, Boudou, Nuñez Carmona, Vandenbroele y otros ya son juzgados por el Tribunal Oral Federal 4, que siguió adelante con el debate tras las detenciones e incluso aceptó trasladar a los dos presos desde la cárcel de Ezeiza en dos ocasiones para que presencien el debate.

Las esperanzas de pasar las fiestas con su novia embarazada de mellizos están puestas en un fallo de la sala I de la Cámara Federal porteña, que confirmó su prisión preventiva pero sugirió al juez buscar algún método alternativo a la prisión una vez que concluya la etapa del secreto de sumario y de recolección de nuevas pruebas, derivadas de los dichos de Vandenbroele.

Mientras tanto, para mediados de diciembre se espera una nueva visita de Boudou preso a los tribunales federales de Retiro, cuando sea indagado en otra causa también a cargo de Lijo que investiga el uso de “facturas truchas” para justificar gastos en el Ministerio de Economía cuando el ex funcionario lo presidía.

El juez había citado al ex Vicepresidente para el 30 de octubre pasado, pero su defensa pidió una prórroga y poco después quedó preso por supuesto lavado de activos en una de las causas en su contra, la de enriquecimiento ilícito.

Ahora, el magistrado resolvió insistir con esa citación, para la cual será trasladado desde la cárcel de Ezeiza a mediados de diciembre, explicaron a Télam fuentes judiciales.

LA EX NOVIA

Además y con las causas en su contra aún bajo secreto de sumario, antes de fin de año Lijo convocará a los dos indagados que faltan en la causa por enriquecimiento ilícito que derivó en la detención, al detectarse -según los investigadores- maniobras de lavado de dinero.

Se trata de la ex novia de Boudou, Agustina Kampfer y del actual imputado Vandenbroele, ambos acusados de haber actuado como testaferros del ex Vicepresidente.

Vandenbroele declaró ante el fiscal federal Jorge Di Lello como imputado protegido y, tras avalar sus dichos ante Lijo, firmó un acuerdo para verse beneficiado con una eventual reducción de condena, pero todavía resta indagarlo como acusado en la causa por enriquecimiento ilícito en la que se detuvo a Boudou y a Nuñez Carmona.

De acuerdo a fuentes judiciales, en las causas rige el secreto de sumario, a raíz de nuevas medidas de prueba ordenadas para intentar confirmar o desmentir a Vandenbroele.