La Plata, una ciudad “pirata”: segunda en el ranking nacional de las más infieles

De la encuesta se desprende que cada 1.000 platenses, 3,7 engañan a su pareja. Los más tramposos son los porteños

La Plata aparece segunda en el ranking de infieles que año a año elabora el sitio de citas para infieles internacional Ashley Madison, en el que este año la ciudad de Buenos Aires recuperó el primer lugar que había perdido a manos de los mendocinos. Otra de las novedades del ranking 2017 de la infidelidad, que cada año difunde el sitio de citas, es la aparición de Formosa entre las provincias más infieles, ocupando el tercer lugar.

Estos datos se registran en un país en donde la infidelidad online es la más alta de Latinoamérica, según los datos de una encuesta realizada a fines del año pasado por otro sitios de este tipo, Second Love.

la encuesta

Según el nuevo ranking elaborado por Ashley Madison, durante 2017 la ciudad de Buenos Aires fue la más infiel del país, con 4,4 infieles por cada 1.000 habitantes.

Para los porteños significó volver al podio de los infieles, que en los últimos años les había sido arrebatado por mendocinos y cordobeses.

La Plata apareció en el segundo lugar del ranking con un promedio de 3,7 infieles por cada 1.000 habitantes.

En 2015, una encuesta similar del mismo sitio online había puesto a la Ciudad en el cuarto puesto detrás de mendocinos, cordobeses y porteños.

El tercer lugar le corresponde a Formosa, que por primera vez entra entre los tres primeros.

En el cuarto puesto aparece Rosario, considerada tradicionalmente una de las ciudades más infieles de la Argentina y que ocupó altos puestos en el mismo ranking años anteriores, pero que esta vez registra un promedio de 0,2 infieles por cada 1.000 habitantes.

Desde Ashley Madison indicaron que estos datos se registraron durante un año en el que creció el número de suscriptores y la argentina conservó el primer puesto en cantidad de usuarios de América Latina.

“La Argentina continua siendo uno de los países en los que la infidelidad es tendencia”, dijo Víctor Hermosillo, Director Regional de Ashley Madison.

Según Hermosillo otro patrón de conducta que perciben es que “mientras en las grandes urbes se perdona a la pareja con más facilidad una infidelidad, esto no ocurre en las pequeñas ciudades donde la mirada de la comunidad y el “qué dirán” todavía influye en una pareja engañada más que su propio deseo” (ver aparte).

más fieles al equipo de fútbol

En otra encuesta a sus suscriptores difundida en el mes de noviembre, la misma Ashley Madison había concluido que los argentinos prefieren ser infieles a sus parejas antes que a su club de fútbol.

Según los resultados de esa encuesta, el 87% de los usuarios argentinos de ese portal consultados dijeron que no cambiarían a su equipo de fútbol, pero que no tienen reparo en engañar a sus parejas “porque esto no los pondría incómodos frente a su comunidad”.

También indicaron que hasta tal punto llega esa fidelidad al equipo de fútbol, que jamás lo usarían como excusa para ser infieles. Eso es lo que dijo el 75% de los usuarios encuestados, quienes afirmaron que cuando dicen que van a la cancha a ver a su equipo, es porque hacen efectivamente eso.

También surge del estudio la cantidad de usuarios de cada equipo, lo que les permitió hacer un ranking de “los equipos con mas infieles”.

Según ese renglón de la encuesta, el mayor número de infieles consultados es de Boca (48%), seguidos por River, San Lorenzo y Belgrano de Córdoba.

Detrás de estos, aparecen los hinchas de Vélez, independiente y Rosario Central, en ese orden.

hackers y filtraciones

Ashley Madison no sólo tuvo repercusión a partir de sus encuestas: en el año 2015 estuvo en el centro de un escándalo internacional cuando hackers robaron datos de su cuenta y difundieron identidades y movimientos bancarios de usuarios de la red de citas infieles.

En aquella oportunidad, un grupo de cibercriminales autodenominado The Impact Team aseguró haber robado los datos de los más de 37 millones de clientes de la web de citas Ashley Madison y amenazaron con publicar toda la información si la página no cerraba de inmediato. Ashley Madison siguió funcionando y los hackers publicaron 10 gigabytes con los nombres, apellidos y transacciones bancarias de más de 32 millones de adúlteros usuarios de la página, entre ellos 150 argentinos.

Los datos estuvieron online accesibles como descarga de BitTorrent. y en cuestión de horas miles de personas comenzaron a descargarlos y comentarlos en foros online.

Entre otros incluían las direcciones de e-mail, nombres, teléfonos, perfiles de usuarios y hasta transacciones financieras desde 2007. No aparecían los datos completos de las tarjetas de crédito pero sí los 4 últimos dígitos de cada tarjeta. Muchos de estos perfiles y direcciones de e-mail eran falsos y no llevan a la identidad real de los usuarios, pero las transacciones bancarias sí podían desvelarlas.

El podio de la trampa

1° Ciudad de Buenos Aires

2° La Plata

3° Formosa

4° Rosario