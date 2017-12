Otra vez, más de la mitad de La Plata se quedó sin agua

Un problema al que no le encuentra una solución la empresa Aguas Bonaerenses. Volvió a tener fallas la planta potabilizadora de Punta Lara. Vecinos hartos de los cortes del servicio

“Pago 500 pesos por mes de Absa y cada dos por tres no tengo agua. Me pasé todo un día sin lavar ni cocinar” AMALIA BARRERA Tolosa

Otra vez se registró una falla en la planta potabilizadora de Punta Lara, desde donde se distribuye el agua de red a la mayor parte de la Región. Volvió entonces a faltar -durante todo el día- el servicio de Aguas Bonaerenses en diversos puntos de La Plata: las quejas por esta nueva “sequía” (hace un mes y medio que numerosos vecinos se ven afectados por inconvenientes en la prestación sanitaria) se multiplicaron en Villa Elvira, barrio Hipódromo, El Mondongo, Tolosa y el casco urbano platense, incluido todo un sector céntrico.

De acuerdo a la explicación que brindó ahora la prestataria, el desperfecto que alteró el normal funcionamiento de las instalaciones de Punta Lara se originó por una falla dentro del sistema eléctrico de la sala de bombas de agua cruda. “Se redujo la capacidad de producción -señaló la distribuidora en un comunicado-, ya que quedó fuera de servicio uno de los equipos ubicados en esa sala”.

Asimismo, desde Absa se remarcó que “operarios de la empresa se encuentran trabajando en la reparación provisoria de una parte del antiguo sistema eléctrico”.

Los problemas para reunir suficiente cantidad de agua fueron definidos desde el Hospital San Martín como “dramática”. Y es que en la zona de 1 y 71 y varias cuadras a la redonda no hubo “ni una gota” en las canillas durante toda la jornada y en el establecimiento asistencial las bombas llegaron a funcionar de manera tan forzada que en algunos sectores de los distintos pabellones el servicio llegó a escasear, según denunciaron empleados de la institución sanitaria de la Provincia.

Desde temprano a la mañana y hasta el cierre de esta edición la redacción de EL DIA recibió los llamados angustiosos de cientos de usuarios de Absa, todos de diferentes cuadras del casco céntrico o de barrios de la periferia platense, que le reclamaban a la prestataria por el restablecimiento del suministro. “No tenemos ni una gota” fue la frase desesperada que se repitió sin cesar por parte de los vecinos que advertían que el día transcurría y seguían sin el esencial servicio.

“Estoy harto de que Absa nos corte el servicio a cada rato y de que cuando nos queremos comunicar con la empresa para saber cuál es el problema nos pongan el mismo disquito de siempre” Vecino de 20 entre 66 y 67

“Hace quince dias que sale un hilito de agua a la noche y durante el dia el servicio se corta por completo. Hoy -por ayer- no tuve agua en todo el dia. Hemos llamado a Absa y a la Municipalidad y nadie nos da una solución” Fernando Ocroglich 80 entre 7 y 8

“En mi casa falta el agua desde la tarde -por ayer - y no es que haya poca, directamente no tenemos ni una gota. Esto se viene repitiendo mucho en estos días, en una barrio donde en décadas esto no pasaba”.Walter Liporace 9 y 71

Ocurrió que el corte de agua fue muy extendido, pues afectó, según las denuncias vecinales, al barrio Hipódromo (115 y 38, 117 entre 35 y 36), Villa Elvira (116 entre 78 y 79, 6 entre 78 bis y 79, 5 y 72), Tolosa (529 entre 119 y 120, 523 entre 5 y 6), barrio El Mondongo (diagonal 79 y 117, 61 y 115), barrio Tribunales (48 y 19, 13 entre 46 y 47), y distintos puntos del casco urbano como 64 entre 15 y 16, 22 y 70, 3 entre 39 y 40, 60 entre 11 y 12, 55 entre 7 y 8, 20 entre 66 y 67, 6 y 42, 4 entre 64 y 65 y 41 entre 4 y 5.

“Vivo en el barrio de la Terminal, en pleno centro, y es la tercera vez en muy pocos días que nos quedamos varias horas del día sin agua”, reclamó un vecino de 3 entre 39 y 40.

Una falla recurrente

Son muchas ya las semanas que la Región padece constantes problemas con la cantidad de agua que se recibe en los domicilios. Y la mayor parte de la falta del servicio se ha producido a partir de desperfectos ocasionados en la planta “Donato Gerardi” de Punta Lara, una instalación vital para la distribución del suministro de La Plata, Berisso y Ensenada.

El agua, se sabe, es un producto fundamental en la cotidianidad de cualquier persona, no sólo porque el organismo requiere de su consumo para mantenerse hidratado sino porque además son muchas las actividades de la vida doméstica que la utilizan.

Ayer, en el marco del comunicado que emitió Absa, la prestataria remarcó que por la baja presión que estaba provocando el inconveniente eléctrico generado en los equipos potabilizadores se había puesto en marcha un plan de contingencia de entrega alternativa de agua por medio de camiones cisternas a aquellos establecimientos educativos, centros de salud e instituciones en general que requirieran del servicio extra.

en el concejo piden que se declare la emergencia

El concejal Gastón Crespo presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de La Plata para que se declare la emergencia para la red de agua potable de Absa, por la situación de pérdidas generalizadas y virtual colapso del servicio.

En ese sentido, el edil planteó que “según un estudio que nosotros mismos realizamos recolectando los reclamos de los vecinos, existen más de mil pérdidas en el casco y unas 3 mil en la totalidad del distrito”. Crespo dijo, asimismo, que “del malgasto de millones de litros de agua por día y fallas en el servicio, esto genera un deterioro de la infraestructura urbana, como roturas en pavimentos, veredas y todo tipo de construcción”.