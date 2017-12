El suicidio de Gancedo “Te ataría a la cama y te haría el amor”

Es lo que le dice Díaz Castelli a la ex “GH” en un mensaje de audio. El asegura que no era su psicólogo tratante y que tenían confianza

| Publicado en Edición Impresa

La conmoción por la muerte de Rocío Gancedo continúa, a pocos días del lamentable desenlace. Y ayer generó gran revuelo un audio de fuerte connotación sexual que el psicólogo Gervasio Díaz Castelli, amigo de la ex “GH”, le había enviado antes de morir.

“Suponete que el día de mañana yo vivo con vos, sabés lo que haría: te despierto, te ato a la cama y te hago durante tres horas el amor, sexo thrash. Después de eso, ducha caliente. Una vez descargada, te siento delante de mí y empiezo a ver si podés tomar algo del otro sin pensar que el otro te quiere atacar. Cuando estás medio chiflado se olvida de la idea de empatía y lo que genera en el otro. Tenés que medir el impacto de tu actitud y conducta sobre el otro. Es todo un trabajo que tenés que hacer”.

Díaz Castelli aclaró en diálogo con “Intrusos” que no era el psicólogo tratante de Gancedo: “Hace una semana que estoy acompañando a la familia. Ellos confían en mí y yo respondo a sus demandas. Jamás fui su psicólogo tratante. La familia está dispuesta a declarar que nunca fue paciente mía. Es una charla entre dos adultos, que en un momento quedó como un juego de fantasía, que quedó en la nada”.

Con respecto a la connotación sexual del audio, aseveró: “Es una cosa de cierto voltaje entre dos adultos. Nunca tuve una historia con ella. Yo traté de sostenerla, no como profesional. Lo hice durante ocho meses. El audio es el de un hombre que habla con una mujer. Cuando periten el celular van a ver la ayuda que traté de darle. En un momento hubo un juego. Yo no fui su psicólogo ni terapeuta. Yo atiendo muchísimas chicas del medio. Para mí era algo habitual. Hace cinco años que estoy en los medios”.

Sobre lo que le comunicaba la ex “Gran Hermano” sobre su estado, el psicólogo respondió: “Ella me decía que estaba tensa. Yo la mandaba a correr, a relajarse. Ella se armaba fantasmas con la gente. Yo le dije lo que haría si fuera la pareja. Ella me decía que estaba nerviosa y se peleaba con todo el mundo. Estoy muy triste por lo que pasó. Ella era mi amiga, no paciente. Yo hablé con ella como mucha gente habla en la intimidad con otros. Tenía la confianza para hablar así”.

Díaz Castelli relató con lujo de detalles el inicio de su vínculo con Gancedo. “Ella me buscó por Twitter. Después consigue mi teléfono. En ese momento no podía tomar pacientes. Yo tengo pasión y vocación por lo que hago. A ella le costaba sostener amistades. Estoy más que triste por la situación. Nos quisimos mucho. Su familia me aprecia mucho. Mi familia también lo sabe”.