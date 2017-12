Rusia no boicoteará los Juegos

| Publicado en Edición Impresa

Rusia juega la carta del apaciguamiento. El presidente, Vladimir Putin, anunció que su país no boicoteará los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 y que no impedirá participar a los deportistas que deseen competir bajo bandera olímpica, al día siguiente de la suspensión decretada por el Comité Olímpico Internacional (COI). El presidente de Rusia, cuya reacción se esperaba desde que se conoció el pasado martes la decisión del COI, habló al margen de un encuentro con obreros de una fábrica de Nijni Novgorod (Volga) y también anunció su candidatura para un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de marzo de 2018. “Sin la menor duda, no vamos a poner ningún bloqueo. No impediremos a nuestros deportistas tomar parte” en los JJ OO de PyeongChang (Corea del Sur), que se disputarán entre el 9 y el 25 de febrero, declaró Putin.

PHELPS, EN PALERMO

El nadador Michael Phelps se entrenará en el Rosedal de Palermo, desde las 18, donde el público podrá presenciar un entrenamiento al aire libre con el máximo medallista olímpico. También estará presente Luciana Aymar.