El Mellizo, preocupado por dos lesiones a la espera del Pincha

Pablo Pérez y Frank Fabra no pudieron terminar la práctica por problemas físicos. Están en duda para el choque ante el León

El mediocampista Pablo Pérez y el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra, con sendas molestias físicas, se retiraron antes de que terminara la práctica en Casa Amarilla y encendieron las alarmas en Boca Juniors, de cara al partido del domingo ante Estudiantes, por la 12ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, que se jugará en la cancha de Quilmes.

El capitán xeneize, Pablo Pérez, ausente el último fin de semana en la victoria contra Arsenal de Sarandí (1-0) por suspensión, padece un problema muscular, posiblemente una pubalgia, en tanto que Fabra se torció el tobillo derecho.

Estas novedades le generan un dolor de cabeza al entrenador Guillermo Barros Schelotto para definir el equipo para defender la punta ante Estudiantes, de visitante en la cancha de Quilmes.

El que más preocupa es Fabra, y en caso de que el colombiano no llegue en condiciones su lugar lo ocuparía Fernando Evangelista. Pérez, más allá de su dolencia, jugará en reemplazo de Cristian Espinoza.

Además se producirá el regreso del otro suspendido, Paolo Goltz, en lugar de Santiago Vergini en la zaga defensiva.

LA POSIBLE FORMACIÓN

En consecuencia, Boca formará con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Goltz, Lisandro Magallán y Fabra o Evangelista; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Guido Vadalá y Edwin Cardona.

Igualmente, en la práctica de fútbol formal de hoy a las 9.30, a puertas cerradas como la de ayer, Guillermo Barros Schelotto dará indicios del equipo que jugará contra el “Pincha”.

Además, el mellizo esperará la evolución del delantero Walter Bou, con una molestia en el aductor derecho (más allá de que los estudios que le realizaron determinaron que no tiene nada), para ver si va al banco de los suplentes. El delantero en la víspera trabajó por segundo día consecutivo en el gimnasio.

Es que Guillermo quedó muy conforme con el rendimiento de Vadalá como nueve, en lugar de los lesionados Darío Benedetto, Junior Benítez y Bou, y marcó en el triunfo por 2-0 sobre Arsenal.

Y otro que se sumó a la larga lista de lesionados es el atacante Espinoza, posiblemente desgarrado de la pierna derecha.

Justamante Vadalá, en rueda de prensa, afirmó ayer que “por supuesto que el gol fue importante, pero aún lo fue lo que dijo Guillermo sobre mi, que me había ganado un lugar”.

“Benedetto me habló mucho antes del partido. Y eso fue importante. Mi posición natural de no es de centrodelantero sino de media punta. Pero Guillermo me dijo lo que quería de mi”, reveló el atacante boquense.

Por último Vadalá se refirió a su breve paso por el fútbol italiano. “No hay mucha diferencia en la técnica de un jugador europeo o uno argentino. No tuve muchas chances porque formé parte de una operación (la vuelta de Carlos Tevez a Boca). Pero fue una linda experiencia”, analizó.

Boca, líder del torneo junto a San Lorenzo (ambos con 27 puntos), se volverá a entrenar en la jornada de hoy a las 9.30 en Casa Amarilla, el viernes repetirá la rutina y después el entrenador brindará una conferencia de prensa, de cara al encuentro ante Estudiantes, que se disputará el domingo a las 21.30 en el estadio Centenario de Quilmes, con arbitraje de Fernando Espinoza.

Será un partido especial para el puntero, que intentará concluir este 2017 en esa condición, sabiendo que lo asedia San Lorenzo.