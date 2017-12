Dictan prisión preventiva para la ex presidenta por “traición a la Patria”

Lo hizo el juez Bonadio pero el Senado rechazará el desafuero y continuará en libertad. Ayer detuvieron a otro hombre fuerte de la estructura K, Carlos Zannini, además de D´Elía y Esteche. Millonario embargo

La ex presidenta Cristina Kirchner ayer en conferencia de prensa para hablar del fallo de Bonadio/Télam

El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva, pidió el desafuero y embargó por 50 millones de pesos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al procesarla por supuesta “traición a la Patria” -el delito más severamente castigado por la ley argentina- y encubrimiento agravado” del atentado a la AMIA.

Bonadio procesó además con preventiva por los mismos delitos y con el mismo embargo al ex canciller Héctor Timerman pero le concedió prisión domiciliaria por razones de salud, entre otros acusados, en la investigación abierta a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Además, en un fallo de 365 páginas, se dictó el procesamiento con preventiva y detuvo a Carlos Zannini, Jorge Khalil -integrante de la comunidad iraní en Argentina-, el ex dirigente piquetero Luis D’Elía y el ex jefe de Quebracho y actual profesor en la Universidad de Periodismo de La Plata, Fernando Esteche.

Según fundamentó Bonadio respecto de las detenciones, “es posible sostener que” Timerman, Khalil, Esteche, D’Elía, Zannini y Cristina Fernández “atento a sus vínculos, siendo la última nombrada senadora nacional electa, de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial”.

Sin prisión preventiva y por los mismos delitos quedaron procesados Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Angelina Abbona y Alan Bogado.

La reacción de la ex presidenta y actual senadora no se hizo esperar: acusó a su sucesor Mauricio Macri de liderar una campaña para perseguir a la oposición, a través de la Justicia. Cristina, procesada en otras causas, es la primera orden de detención que recibe.

NO APELARIA

Sin desafuero, el juez podrá seguir investigándola y eventualmente elevar su caso a juicio oral ya que la inmunidad parlamentaria sólo la protege del arresto.

El fiscal Eduardo Taiano dijo a la agencia de noticias AP que las detenciones obedecen a “la gravedad de los delitos que se imputan”.

La ex presidenta y los demás acusados pueden apelar la medida de Bonadio ante diversas instancias judiciales superiores, lo que podría llevar varios meses.

Anoche trascendió que Cristina Kirchner no apelará su procesamiento y acudirá a tribunales internacionales. De acuerdo de declaraciones de su abogado, Alejandro Rúa, “quieren ir rápido a juicio para demostrar que no entorpecen la causa”.

EL FALLO

En su fallo el juez dio por probada la “existencia de una maniobra delictiva que tenía como finalidad normalizar la relaciones con la República Islámica de Irán, a costo de provocar la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní”, buscados por el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994.

“Estos funcionarios del Estado Nacional, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados”, sentenció el juez.

Para ello elaboraron el Memorandum de Entendimiento con Irán y procuraron ponerlo en marcha “en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la AMIA y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados”, dice el fallo.

“Este plan fue orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Kirchner” junto a Timerman y otros acusados, advirtió el juez.

Sobre la ex presidenta, Bonadio remarcó que “la imputada impartía personalmente las instrucciones al resto de los imputados y, principalmente, al canciller Timerman”.

En una presentación ante Bonadío en octubre, la ex mandataria negó haber protegido a los ex funcionarios y ex diplomáticos iraníes como había denunciado en 2015 el fiscal Alberto Nisman, poco antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias.

En su denuncia, Nisman había señalado que dicho memorando era “una pantalla” para garantizar la impunidad de los iraníes acusados del ataque a la mutual. Teherán siempre rechazó las acusaciones.

La denuncia de Nisman contra Fernández había sido desestimada en distintas instancias judiciales pero el máximo tribunal penal del país ordenó su reapertura a fines de 2016.

PASÓ POR EL HOSPITAL

Anoche el juez Bonadio rechazó el pedido de excarcelación presentado por D´Elía, informaron fuentes judiciales.

La defensa del dirigente del partido Miles, que fue detenido ayer por la mañana en el partido de La Matanza, había solicitado su excarcelación o que fuera enviado a prisión domiciliara por problemas de salud.

D´Elía, junto con Esteche y Khalil. fue trasladado e al Hospital Central Penitenciario, donde se evaluará su salud para luego ser enviado al penal de Ezeiza, donde permanecerá detenido.

Mientras, Zannini -uno de los pocos que participaba en la “mesa chica” de los Kirchner, fue detenido ayer por la madrugada en Río Gallegos. El ex secretario Legal y Técnico durante los gobiernos kirchneristas, pasará la noche en la capital santacruceña y sería trasladado hoy vía aérea a capital federal.