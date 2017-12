La presencia de Michael Phelps marcó un jornada inolvidable

En un entrenamiento libre convocó a más de mil personas, que se reunieron en Palermo. Lo acompañó Luciana “Lucha” Aymar

| Publicado en Edición Impresa

Michael Phelps atrapó todas las miradas en la tarde de ayer con su presencia en el Rosedal de Palermo. El nadador estadounidense y máximo ganador de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos modernos visitó por primera vez a la Argentina, donde realizó una exhibición de entrenamiento coordinado.

Phelps estuvo acompañado de Luciana Aymar, quienes juntos lideraron el entrenamiento abierto donde demostraron por qué fueron en su momento los número uno indiscutidos de la natación y del hockey sobre césped; mientras que cuarenta deportistas amateur tuvieron la oportunidad única de ser parte del espectáculo con sus ídolos.

“YO SIEMPRE DIGO QUE TODO ES POSIBLE”

A todo esto, más de mil aficionados se acercaron para vivir el encuentro. Frente al Planetario de Buenos Aires, el deportista que rompió todos los récords olímpicos compartió su pasión con los argentinos y recordó sus comienzos. “Yo siempre digo que todo es posible. Me acuerdo que cuando era chico en mi casa me prohibieron que diga no puedo, porque siempre existe la manera de alcanzar lo que deseas”, subrayó

“Ahora que soy padre, cada vez que me preguntan si me gustaría que mi hijo fuese nadador lo que siempre respondo es que lo que más deseo es que él sea feliz. Aunque esta vez no pude traer a mi familia a la Argentina, pero gustaría volver pronto con ellos”, afirmó Phelps.

VISITÓ EL BARRIO 31

Durante la mañana, Michael Phelps fue parte de un encuentro especial con chicos del Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires donde jugaron y se divirtieron juntos. El nadador resaltó la importancia del deporte para el desarrollo de valores positivos. “Espero que ustedes se animen a soñar lo más alto que puedan porque el cielo es el límite. Yo siempre creí que todo era posible, nunca me rendí y eso me llevó a estar donde estoy hoy”, les aconsejó el “Tiburón de Baltimore” a los chicos antes de oficiar de arquero en un desafío de penales.

Como quedó dicho, Phelps es el deportista más galardonado de la historia contabilizando el récord de 28 medallas olímpicas. Tras su presentación en nuestro país, Phelps continuará su gira por Chile y México.

28 MEDALLAS Y 37 RÉCORDS MUNDIALES

Michael Phelps es el único en poseer 23 medallas de Oro, 3 de Plata, 2 de Bronce, un total de 28 medallas personales. Es un verdadero fenómeno aplaudido en todo el mundo. El nadador estadounidense, de 32 años, batió 37 récords mundiales.

A los 16 años, en el 2001, ganó su primer título absoluto: la medalla de oro de los 200 metros mariposa en el Mundial de Japón, prueba en la que estableció, además, un nuevo récord del mundo convirtiéndose en el plusmarquista más joven de la historia.

En el 2003 obtuvo el apodo de “Tiburón de Baltimore” al batir ocho récords mundiales en cuarenta y un días y se reveló al mundo como el nadador con mayor proyección de la historia, al ganar, con apenas dieciocho años y a título individual, tres medallas de oro. Phelps se convirtió en una leyenda del deporte olímpico en el 2016 cuando se colgó su 28va. medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Para el año que viene, Phelps espera su segundo hijo con la ex modelo Nicole Johnson y asiste a todas las clases de natación de Boomer, su primogénito. Amante de los desafíos, este año compitió contra un tiburón blanco en mar abierto para un especial de la cadena Discovery.