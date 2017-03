Comprar fuera de temporada, una clave para poder ahorrar

Una estufa en verano; un aire acondicionado en invierno o últiles escolares en enero... Son formas de aprovechar precios más bajos

Por ALEJANDRO G. SALAMONE

Con 40 grados de sensación térmica Santiago y Laura Cañete pensaron en comprar una estufa. Fue hace menos de una semana cuando el calor sofocante se instaló en la Ciudad. En una casa de electrodoméstico del centro pagaron 4.389 pesos una de tiro balanceado de 3.800 calorías. Con alguna experiencia anterior sobre compras de este tipo, el matrimonio prefirió gastar ahora porque, saben, que en junio o julio por la misma estufa van a pagar más caro. ¿Pero cuánto más caro?. Desde la gerencia de una casa de electrodoméstocos dijeron que adquirirla en otoño o en invierno representaría un incremento de entre un 10 y un 30 por ciento. Algo similar, pero a la inversa, ocurre con los aires acondicionados, que se encarecen en verano.

Comprar fuera de temporada representa en muchos casos ahorros importantes a las familias. Pasa con los aparatos para el hogar, pero también con la ropa, los útiles y uniformes escolares, y los artículos que habitualmente se usan para fin de año y permancen de todas maneras en algunas góndolas como olvidados, por ejemplo adornos navideños. También podría representar un buen ahorro adquirir una piscina de fibra de vidrio (las que se entierran) en invierno, cuando los productores abaratan tanto el costo como la instalación al consumidor final.

En todos los rubros mencionados anteriormente pudo comprobarse que los ahorros alcanzan hasta un 20 por ciento y en algunos casos algo más.

En el fondo de una casa del barrio La Loma, Mauricio L. tiene instalada una pileta de las que se entierran de 4,20 de largo, 2,10 de ancho y 1,10 de profundidad, un tamaño mediano. En julio pasado la pagó, con el equipo portátil para limpiar el fondo y renovar el agua, 52,400 pesos, y en enero “ya costaba 64.100 pesos”, afirmó a este diario y agregó: “nos tomamos el trabajo de averiguar porque donde la compramos nos dijeron que era el momento, porque a pocos se le ocurre comprar una pileta en pleno invierno, las ventas son pocas y se abaratan los precios. Realmente hicimos negocio”.

Las estufas de tiro balanceado y sin ventilación de entre 3.000 y 5.000 calorías se encuentran actualmente en el mercado entre 4.000 y 10.000 pesos dependiendo de la calidad. En las casas de artículos para el hogar coincidieron en que “siempre cuando llega la época de frio se encarecen un poco, pasa también pero al revés con los equipos de aire acondicionado. Siempre el objetivo es vender, y lo más común es que la gente se acuerde de determinadas cosas que le faltan en la casa cuando se encuentran con que tienen frio o calor. Eso siempre fue así y por eso se ahorra adquiriendo los productos fuera de la temporada en las que se utilizan”.

UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES

Algo que permite un ahorro importante es “armarse” de uniformes escolares y útiles desde diciembre hasta fines de enero, principio de febrero. “Se ahorra entre un 25 y un 30 por ciento, más aún con los uniformes. Las familias optan por esperar hasta fines de febrero o marzo porque en diciembre ya terminan las clases y arrancan las vacaciones.

Por eso los negocios dedicados al rubro buscan “sacarse de encima” chombas, pantalones y polleras para las nenas, además de vender guardapolvos a precios más bajos”, señalaron a este diario desde casas de uniformes. Algo parecido sucede con los útiles escolares y son hasta un 30 por ciento más barato en enero, ya sean carpetas, porta útiles, fibras, sacapuntas, reglas y mochilas, entre otras cosas.

LA ROPA

Si bien ahora las vidrieras de la Ciudad ya lucen las ofertas de final de temporada, con promociones muy tentadoras en ropa de verano, y lo mismo sucede cuando el invierno llega a su fin, comprar determinadas vestimentas en determinados meses también genera ahorros, aunque claro, hay que estar bien predispuesto para llevarse un montgomery en enero, pero quienes los venden aseguran que “cuestan por lo menos un 10 por ciento menos que adquirirlo en junio, julio o agosto”.

Un montgomery de primera marca costaba a mediados de enero en el local de un reconocido shoping 3.999 pesos, mientras que se calcula que desde marzo en adelante llegará a los 4.500 pesos, señalaron a este diario los responsables de ese comercio. Ya ahora, en febrero, esa prenda ya vale 4.125 pesos.

Con los pullóveres en verano también se ahorra bastante. El tema es que “la gente prefiere comprar remeras y no abrigos”, dijo el propietario de una tienda céntrica que acomodaba su vidriera con precios de final de temporada para la ropa de verano.

“Quienes viven al día quizas no puedan realizar compras cuando los productos no son necesarios en determinados momentos del año, pero quienes lo pueden hacer seguramente que a futuro hacen un buen negocio. A veces no es sencillo determinar cuánto van a costar las cosas en tres o cuatro meses, pero siempre hay que tener en cuenta que en un país con inflación y donde el consumo de algunos artículos crece en epocas de frío o calor, se van a encarecer”, expresaron los economistas consultados.

LOS ALIMENTOS TAMBIEN REPERCUTEN

La alimentación es quizas uno de los mayores gastos en el año en el presupuesto familiar. Comprar productos frescos que estén en su momento del año, en el que más y mejor se producen hacen que el precio conveniente. Los especialistas dicen que “consumir un producto de temporada repercute en el sabor, en el bolsillo y por consecuencia en la salud”.

“Al ser productos de temporada hay mayor producción, por lo tanto mayor cantidad, lo que produce disminución de costos y de precios, porque son más competitivos para los consumidores finales”. Sucede, por ejemplo, con los tomates en la Región. La cosecha en el cordón hortícola local se da en septiembre, pues desde ese mes hacia fin de año los tomates suelen costar más barato mientras el precio aumenta en los meses de invierno cuando llegan desde el norte del país.

Por eso a la hora de hacer compras y querer ahorrar dinero, conviene fijarse siempre cuales son los alimentos frescos que están de temporada en ese momento del año. Sucede mucho con las frutas y las verduras, más aún en nuestra zona que cuenta con uno de los cordones hortícolas más importantes de Argentina, donde se cosecha y se siembra desde lechuga, hasta tomates, zapallitos, zapallo y morrones, entre otras verduras y hortalizas.

LOS REGALOS

Anticiparse a las compras de los regalos de fechas especiales, como la Navidad, el Día del Padre o de la Madre, o bien el Día del Niño, también es comprar fuera de época y permite ahorros. “Los juguetes se encarecen cuando llegan las fechas en la que los chicos son agasajados, y a veces esos aumentos llegan hasta el 30 por ciento, dependiendo de los productos”, señalaron quienes tienen la “sana y económica” constumbre de anticiparse a realizar las compras con el fin de ahorrarse tiempo y dinero.