Provincia reiteró que descontarán los días de paro a los docentes

Así lo indicó el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quien le pidió a los gremios "que nos den la oportunidad de volver a la mesa de diálogo". Además, anticipó que pedirán sanciones

El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aseguró esta mañana que el paro de los docentes en la provincia "definitivamente tiene un carácter político" y reiteró "corresponde descontar los días que no se trabaja".

"Ofreciéramos lo que ofreciéramos" la medida de fuerza se iba a llevar a cabo igual, sostuvo el funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, quien lamentó que han chocado contra "un paredón" en las discusiones con los sindicalistas.

Villegas expresó que la huelga de 48 horas, que afecta el inicio del ciclo lectivo, "definitivamente tiene un carácter político" y apuntó contra los representantes de los gremios, al indicar que "queremos que nos den la oportunidad de volver a la mesa de diálogo", indicó Villegas.

En ese marco, Villegas anticipó que pedirá al ministerio de Trabajo de la Nación que se apliquen multas a los gremios docentes por no acatar la conciliación obligatoria, ante el paro convocado para hoy y mañana, que impidió el inicio de clases en la mayor parte del país, pero aclaró que no pretende "comerse las entrañas del sindicalismo".

"Hemos aplicado la conciliación obligatoria, estamos en ese proceso y hoy vamos a presentar al Ministerio de Trabajo de la Nación un recurso para que se procese de acuerdo a la ley de asociaciones profesionales para aplicar las multas que correspondan", dijo Villegas en declaraciones a la prensa.

El funcionario bonaerense calificó en declaraciones a la prensa a la jornada como "un día con un tinte de amargura, triste para la Argentina", a raíz del paro nacional docente que cumplen los gremios nacionales docentes y tras el fracaso de las reuniones paritarias bonaerenses, que finalizaron el viernes con el dictado de la conciliación obligatoria que fue desconocido por los sindicatos.

"Nuestra intención es volver a la mesa de negociación cuanto antes. Nosotros no nos vamos a regodear con el incumplimiento de la conciliación obligatoria para meter multas a los sindicatos o meternos con la personería, no nos interesa, no queremos comernos la entrañas de las organizaciones sindicales. Queremos que los chicos vuelvan a clases", sostuvo.

Villegas deseó que "estas 48 horas pasen más rápido que otras 48 horas" y juzgó que la huelga "le resta oportunidades al país, a los chicos". "Hemos puesto todo, todo lo que había que dejar en defensa de los intereses de los chicos bonaerenses y sus familias para traer la racionalidad que por vía del diálogo no pudimos conseguir", reflexionó el ministro sobre la oferta oficial.

En medio de las declaraciones del funcionario provincial, desde el gremio Udocba dieron a conocer la confirmación del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata del fallo que obliga a la Dirección General de Cultura y Educación a devolver las sumas descontadas a los docentes por los días de paro de agosto de 2016.

En la misma resolución, fechada el 2 de marzo con un plazo de cinco días, se intima además al titular de la cartera de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, a abonar una multa de 1000 pesos diarios en el caso de no acatar la medida.