Video: dispar acatamiento al paro docente en la Ciudad

Algunos maestros se presentaron a las aulas a dar clases. Se espera mayor adhesión en el turno tarde



Todas los establecimientos educativos tuvieron sus puertas abiertas, pero a raíz del paro docenter de 48 horas convocado por Ctera, solo en el 60 por ciento hubo clases, según datos de la cartera educativa de la Provincia.

En La Plata, el nivel de adhesión a la medida de protesta fue dispar incluso dentro de una misma institución. Por caso, en el urno mañana de la Escuela 8 “Domingo Sarmiento” solo fueron dos maestras de cuarto grado, pero por la tarde el paro practicamente no se sintió, solo adhirieron 4 maestras.

La Dirección de Escuelas informó que en promedio hubo un 60 % de adhesión al paro en las escuelas públicas, entre los turnos mañana y tarde y que el 100 por ciento de las escuelas estuvieron abiertas.

Según las autoridades, las tres instituciones paradigmáticas de La Plata, por su gran cantidad de alumnos, que son las escuelas normales 1, 2, y 3, concurrió el 100 por ciento de los docentes , al igual que en la EP 19 de diagonal 73 y 22, donde sólo faltó un docente.

También iniciaron normalmente las actividades en el Jardín de Infantes N° 943 de La Plata; Jardín N° 951 de La Plata, el Jardín 903, Verónica, partido de Punta Indio; EP N 1 Berisso; EP 10 de Brandsen.

La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, dijo que el nivel de acatamiento al paro docente fue “del 90%” y señaló que los gremios volverán a reunirse mañana para analizar los pasos a seguir.

Ana Laura Villalba, titular de la escuela 121 Juan Bautista Azopardo, ubicada en 6 y 72, aseguró a La Redonda que "en el turno mañana sólo adhirieron 5 de 11 docentes".

Sin embargo la directiva sostuvo que la actividad escolar "en el turno tarde diferirá un poco porque hay paro de auxiliar y habrá adhesión total de los docentes".

"Es dispar, los dos turnos difieren mucho", enfatizó.

Respecto de su postura y de las maestras que decidieron no plegarse a la medida dijo que "nosotros estamos de acuerdo con lograr un sueldo digno, pero preferimos una lucha con los nenes en el aula".

La directiva dijo que "la adhesión al paro repercute en el sueldo de los docentes y se siente en la familia", argumentó.

En otro orden, la titular del establecimiento se refirió al deterioro que sufre el establecimiento al señalar que "desde el 1º de febrero la cooperadora, los maestros, auxiliares venimos arreglando y pintando. Los sábados desde hace 1 año venimos a la escuela a arreglarla".

"Tenemos filtraciones en las aulas que fueron pedidas, gestionadas, pero nada, terminamos arreglándola nosotros. Mandamos cartas para que nos donen la pintura", relató

"La cisterna de agua no funciona. Hoy me tocó meter la mano a mí, con el riesgo que implica, para poder arrancarla. No tenemos dinero para comprar un automático", añadió.

"Otro problema es que tenemos un faltante de 70 sillas. Si venían todos los chicos no nos hubiesen alcanzado las sillas"", recordó.

"Seguimos apostando a la educación pública, y si algo no llega del Estado tratamos de ponerlos nosotros", concluyó.