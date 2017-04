Estalló la guerra entre Araceli González y Griselda Siciliani

La semana pasada, Griselda Siciliani visitó el piso de Intrusos para hablar del estreno de Sugar, comedia musical de la que es protagonista. Sin embargo, contestó preguntas respecto a otros temas, como por ejemplo si su ex Adrián Suar es “rencoroso” con algunos actores como Fabián Mazzei, actual pareja de Araceli González, también ex de Suar.

"Hay gente que ni siquiera se la banca, pero le gusta cómo actúan y los llama. Pongo las manos en el fuego en eso por Adrián Suar. Si no lo llama a Fabián Mazzei no le debe servir para un proyecto", explicó Griselda.

Su declaración impulsó que Araceli escribiera una extensa carta que publicó en su cuenta de Instagram, donde dijo, entre otras cosas, que "nadie es quién para evaluar por qué convocan o no a un actor. Y de hecho no tiene información sobre qué hace él o no con su vida laboral"

Y agregó, contundente: "Por ende, opinar sin saber ya es parte de una desubicación y de cierta ignorancia sobre las personas y encima sugerir saber lo que no se sabe es mala fe. Las personas que actúan con mala fe son dañinas y sus modos de funcionar no son constructivos para la vida de nadie".

Este martes, Siciliani estuvo en el programa de Verónica Lozano y declaró sobre el tema: "Lo que dije ya lo dije y solamente defendí a Adrián de una acusación que a veces se le hace y que es injusta".

Y finalizó: "Yo defiendo mi tribu. Y si van a decir algo que no es así, voy a defender al padre de mi hija".