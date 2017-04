En La Plata hubo un nutrido “abrazo” a la Plaza Moreno

Vecinos se hicieron sentir con aplausos. Acompañaron automovilistas con bocinazos

De manera pacífica y respetando las consignas de la convocatoria, muchos platenses también se movilizaron ayer en defensa de la democracia y en apoyo al Gobierno. Rodearon en una espontánea caminata la Plaza Moreno, como un virtual abrazo, y se hicieron sentir con aplausos a cada paso.

El nutrido grupo de vecinos, que arribó a la Plaza desde distintos barrios de la Ciudad, se manifestó además con algunos cánticos (sólo el lema oficialista “Se puede, se puede” se escuchó de tono político), con algunas banderas celeste y blanca y muy pocas pancartas.

CANTICOS Y DEMAS

“Con la democracia no se jode” era una de las entonaciones más fuertes. Y no faltaron las estrofas del Himno Nacional. Lo demás fueron aplausos a cada instante, acompañados por bocinazos de los automovilistas que transitaban por calle 12, frente a la comuna local, que no fue cortada en ningún momento por los manifestantes.

Las pocas pancartas que se vieron fueron en “defensa de la democracia”. Un abuela sí llamó la atención con dos chiquitas banderas argentinas y en una de ellas un papel escrito con puño y letra: “No nos trajeron los choris ni los 500 pesos”. Otro decía: “Estudiá, no seas sindicalista”.

La única bandera partidaria que se vio tenía la imagen del presidente Macri y la gobernadora Vidal con el slogan en lo más alto “Si se puede”, que un oportuno vendedor ambulante liquidó enseguida por unos 100 pesos cada una.

Algunos recordaban que la manifestación de ayer se pareció, sobre todo por el hecho de que fue sin consignas políticas, a la convocada para reclamar justicia por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Sin embargo, en cantidad de personas fue mucho menor a aquella movilización que también llegó a las puertas de los tribunales de calle 13.

Entre los platenses que se movilizaron ayer en la Plaza Moreno, según se pudo observar, había una mayoría de matrimonios entre 40 y hasta 80 años, de un estracto social medio, y muy poca jóvenes. “Es una marcha del pueblo y no de la militancia”, justificaba un señor mayor, agitando una bandera argentina.

Por lo bajo, se escucharon críticas al gobierno kirchnerista: “Deberían devolver la plata que se llevaron para que el país salga adelante”, comentaba una mujer con unas amigas.

Cuando llegó la noche, despacito los manifestantes comenzaron a desconcentrarse, en silencio y en paz. No se registraron incidentes.

“Siempre que haya que defender la democracia vamos a estar acá”, decía emocionado Rubén, un vecino de Altos de San Lorenzo, antes de emprender el regreso a su casa.