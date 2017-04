Fuerte marcha “por la democracia” en las principales plazas del país

Fue en respaldo a la Rosada, que no la alentó. También se expresaron rechazos al paro y al kirchnerismo

Por MARIANO SPEZZAPRIA

“¡No vuelven nunca más, no vuelven nunca más!”, cantó la muchedumbre que desfiló entre el Obelisco porteño y la Plaza de Mayo, de ida y vuelta por Diagonal Norte. Familias enteras, parejas de adultos mayores y grupos de amigos, entre los que predominaron las mujeres, protagonizaron la primera marcha de apoyo al Gobierno de Cambiemos en los 16 meses que lleva en el poder.

Las manifestaciones se replicaron en las principales plazas de ciudades de todo el país. En La Plata se concentraron en Plaza Moreno.

Según pudo comprobar EL DIA en el lugar, se trató de una manifestación de desahogo de adherentes a la alianza gobernante frente a la multiplicación de marchas sindicales y piqueteras, pero también de una advertencia de miles de personas que están dispuestas a salir a la calle frente a un intento de desestabilización de la administración del presidente Mauricio Macri.

La Casa Rosada y las fuerzas políticas que integran la alianza Cambiemos no apoyaron la marcha en forma oficial, con el argumento de que una manifestación de apoyo al Gobierno puede interpretarse como una señal de debilidad. Pero los organizadores –que convocaron al #1A por medio de las distintas redes sociales- siguieron adelante, pese a la reticencia del macrismo y sus socios políticos.

Los manifestantes, que se concentraron desde las seis de la tarde en la Plaza de la República y desde allí partieron hacia la Plaza de Mayo, portaron banderas argentinas y algunos pocos carteles, con leyendas como “Sí, se puede” y “No al paro”, en rechazo a la huelga convocada por la CGT para el próximo jueves. También hubo repudios a los gremios docentes y a sus dirigentes.

“Baradel, dejate de joder”, cantaron frente a la Catedral porteña, donde también exigieron que “los chicos vuelvan a las aulas”.

El mensaje estuvo dirigido a la provincia de Buenos Aires, donde el conflicto entre los sindicatos docentes y la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal dejó sin clases a millones de alumnos en las últimas tres semanas. Los bocinazos hicieron de coro.

La demostración también se sintió con fuerza en Rosario, Córdoba, Mendoza y en la Plaza Moreno

Los manifestantes también replicaron los típicos cánticos kirchneristas en las marchas sindicales y de organizaciones de derechos humanos. “¡Hebe, basura, vos dos la dictadura!”, exclamaron cerca de la Pirámide de Mayo donde las Madres hacen su tradicional ronda de los jueves. Desde allí, Hebe de Bonafini suele dedicar todo tipo de insultos al presidente Macri. Y ayer le contestaron.

La concentración tuvo un formato más parecido al de un cacerolazo que a una marcha política. No hubo discurso de ningún líder ni columnas que identificaran a distintos grupos. Pero a diferencia de los cacerolazos que se hicieron durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, en esta oportunidad los manifestantes no estaban enojados, sino consustanciados con el Gobierno.

Se trató del mismo público que viene apoyando al macrismo en la ciudad de Buenos Aires desde hace más de una década, pero la demostración también se sintió con fuerza en Rosario, Córdoba, Mendoza y en la Plaza Moreno de La Plata (ver página 12). “Juntos estamos cambiando”, publicó Macri en su cuenta de Twitter, mientras que su vice Michetti afirmó: “Hemos crecido como pueblo”.

No obstante, la Vicepresidenta reconoció que el Gobierno no alentó la marcha: “Más allá de las diferencias, siempre estaremos unidos para defender lo que supimos conseguir”, prometió. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, interpretó: “Hay gente que piensa que hay que apoyar, no al Gobierno, sino al sistema democrático porque se escuchan algunas voces que lo ponen en duda”.

Con todo, mientras los funcionarios miraban la marcha por televisión, en la Plaza de Mayo una camioneta 4x4 que transportaba dos grandes parlantes hizo sonar el Himno Nacional, a cuyo ritmo se agitaban carteles con la leyenda “No aflojemos, Sí se puede”. Dos horas después del inicio comenzó la desconcentración. Los manifestantes se fueron como habían llegado, a pie.