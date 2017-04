El Pincha quiere sumar otro triunfo para afirmarse en la pelea

Recibe a Huracán en el Estadio Unico a partir de las 15.15. Televisa canal 9

En Estudiantes, el foco de atención hoy será el Campeonato oficial de Primera, porque el equipo que dirige Nelson Vivas se mantiene en la carrera por el título, esa que tiene al frente a Boca, y para no perder terreno, obviamente tendrá que aprovechar la condición de local que hoy tendrá frente a Huracán, la formación que conduce Juan Manuel Asconzábal, que no puede afirmarse y cuyos puntajes lo muestran en cierta forma involucrado con el peligro de perder la categoría. Por ahí no esta temporada, en la que tiene aire, pero sí en una proyección.

Para los albirrojos, el triunfo del miércoles, como local de Atlético Nacional de Medellín, por la Copa Libertadores, significó un respiro en la máxima competencia continental, y con ese frente a un lado, al menos por algunas horas, el objetivo de hoy será ganar por el torneo argentino y continuar soñando con aprovechar una posible caída de Boca, puntero al que no le pudo descontar puntos el fin de semana anterior porque su viaje a Rosario para cruzarse con Newell’s finalizó en un apretado empate sin goles.

El Estudiantes-Huracán de hoy, correspondiente a la fecha 21 del Campeonato, está programado para las 15:15 en el Estadio Ciudad de La Plata, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de Canal 9.

En cuando a la alineación titular del Pincha, el técnico Nelson Vivas incluirá en la delantera a Lucas Viatri, en su regreso al equipo, y a Javier Toledo, quien viene sobresaliendo con sus actuaciones y que marcó en el triunfo por la Copa ante Atlético Nacional.

El equipo que enfrentará hoy a Estudiantes, el de Parque de los Patricios, volvió del receso con un batacazo en San Juan, porque le ganó a San Martín, y volvió a sonreír en la fecha siguiente, con victoria sobre Defensa y Justicia, pero hasta ahí llegó su impulso ganador, puesto que en la posterior serie de presentaciones, con cuatro partidos frente a rivales “ganables”, dividió puntos con Vélez, Patronato y Atlético de Rafaela; mientras que en fin de semana pasado en vez de cantar victoria fue víctima de Arsenal.

El Pincha, como se recordará, comenzó mandando en el torneo, tanto que sacó una luz importante sobre los perseguidores, aunque antes de que llegara el receso de fin de año su juego declinó y perdió terreno de una forma increíble. A la vuelta, y tras perder frente a Vélez, comenzó con una recuperación que incluyó triunfos sobre Patronato, Arsenal y Aldosivi, más igualdades con Rafaela y Newell’s. Más allá de no haber recuperado su mejor nivel de juego, la cosecha de puntos al menos le devolvió el protagonismo.

Al margen de las aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda de la Copa, alcanzar al puntero Boca es la gran ilusión de los albirrojos, y de todo el pelotón que aparece en la tabla de posiciones detrás de la escuadra de Guillermo Barros Schelotto, y atención, porque los Xeneizes aparecen en el radar de Estudiantes dentro de un par de fechas, en lo que será un cruce que puede llegar a apretar la clasificación en el tramo superior.

Por más que tenga un mayor desgaste, y que esto imponga una cuota de modificaciones, el cuadro de situación evidentemente permite considerar al Pincha por lo menos un escalón por encima de Huracán. Algo que por lógica tendrá que instalarlo cuando esta tarde el juego se ponga en marcha.