El Millo buscará ampliar su racha ante un necesitado Sarmiento

River buscará esta tarde su octavo triunfo en fila ante un necesitado Sarmiento de Junín como local, en un encuentro correspondiente a la 21ra. fecha de Primera División.

El cotejo tendrá lugar en el estadio Monumental del barrio porteño de Núñez, desde las 18.15, lo arbitrará Fernando Espinoza y será televisado por Telefé.

El conjunto conducido por Marcelo Gallardo pasa su mejor momento en la competencia, tras siete éxitos consecutivos, y suma 38 unidades, seis menos que el líder Boca Juniors.

Por su lado, Sarmiento lleva cuatro juegos sin sumar de a tres, con 20 en la tabla de posiciones, y continúa complicado en la tabla de los promedios (1.015), ya que ocupa uno de los cuatro lugares que descenderán a la Primera B Nacional.

Gallardo dispondrá solamente de una variante en el equipo, debido que reaparecerá Leonardo Ponzio en el mediocampo, en lugar de Nicolás Domingo, y el resto será el mismo equipo que superó el pasado fin de semana a Tigre (2-0).

Además, el defensor central Jonatan Maidana seguirá entre los titulares, tras una buena recuperación del golpe sufrido en la pierna derecha y hará dupla con el juvenil Lucas Martínez Quarta.

Asimismo, el delantero uruguayo Rodrigo Mora estará en el banco de suplente, a pesar de su llegada tarde al entrenamiento del pasado viernes, cuando se quedó dormido, y solamente recibirá una multa económica.

En relación al equipo titular para el domingo frente a Sarmiento, Gallardo, determinó que Maidana seguirá jugando porque tuvo buena recuperación y confirmó que van a jugar los mismos con el regreso de Leonardo Ponzio.

En la vereda de enfrente, Sarmiento necesita sumar tras una larga racha negativa y un descenso a la vuelta de la esquina, por lo que el director técnico, Fernando Quiroz, hará dos variantes: Marcos Astina (autor del gol ante Racing) por Rodrigo Depetris y Lucas Pérez Godoy por Walter Busse (suspendido por acumulación de amarillas).

"Vamos a tener que estar muy concentrados y vamos a tener que dar un plus, porque va a ser muy difícil. Estamos trabajando en eso y no hay que ir a fijarse en el marco, ni a sacarse fotos. Vamos a jugar un partido que para nosotros va a ser importante y aunque sea rescatar un punto, nos va a servir en lo anímico", apuntó Julio Chiarini, ex arquero del conjunto de Núñez, en conferencia de prensa.

River Plate domina en el corto historial compuesto por 10 enfrentamientos, con 7 victorias, 2 empates y 1 derrota.

La última vez que se enfrentaron, igualaron 2-2, luego de que el 'Millonario' estuviese al frente por 2-0, con goles de Milton Casco e Iván Alonso para River y Alexis Niz y Diego Chaves, de penal, para Sarmiento, en un partido de la 10ma. jornada del Torneo 2016.



-Probables formaciones-



River Plate: Augusto Batalla, Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Lucas Alario y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Julio Chiarini; Maximiliano Méndez, Nicolás Bianchi Arce, Francisco Dutari y Guillermo Cosaro; Marcos Astina, Hamilton Pereira, Lucas Pérez Godoy y Gervasio Núñez; Gonzalo Di Renzo y Adrián Balboa. DT: Fernando Quiroz.



Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Monumental.

Hora: 18.15.

TV: Telefé.