Inundaciones: lanzan sitio web para que los productores busquen ayuda

A raíz de la crisis que sufre General Villegas, el INTA de la localidad decidió lanzar la iniciativa para que los afectados encuentren alquileres de lotes, de maquinaria y transporte adecuado, entre otras cosas

El INTA de General Villegas, junto a la Sociedad Rural de ese distrito del noroeste bonaerense que está inundado desde hace 15 meses, armó un sitio web en el que, a modo de avisos clasificados, los productores damnificados difunden lo que necesitan para no perder su campo o su ganado.

“Necesito ubicar unas 200 vacas preñadas en un campo en zona”, “Ofrezco excelente campo para llevar Hacienda a pastoreo” o “Busco rollos de alfalfa, pago al contado”, son algunos de los avisos que los productores afectados por el agua ya han subido al sitio web al que se puede acceder a través de http://bit.ly/crisishidricavillegas.

Claudio Zaniboni, jefe de la Agencia de Extensión del INTA de General Villegas, explicó a Télam que “la idea fue armar un nexo entre los productores que necesitan lotes, pasturas, maquinaria y transporte y aquellos que pueden brindarlo”.

En el marco de la crisis hídrica que padece el partido de General Villegas, que tiene el 70 por ciento de sus 725.000 hectáreas bajo agua, quienes acceden al sitio web pueden encontrar avisos que piden relocalización de hacienda, alquileres de lotes, búsqueda de maquinaria, compra y venta de reservas, mano de obra y medios de transporte adecuados para atravesar caminos rurales llenos de agua.

La página es de acceso rápido y lectura simple ya que se encuentran los avisos que publican los productores, el detalle de lo que ofrecen o piden y un teléfono de contacto, inclusive de productores que están en otros distritos vecinos a General Villegas.

Zaniboni afirmó que la situación del partido “es catastrófica, si bien se han registrado lluvias muy intensas, debido al cambio climático, lo que pasa en este partido es la falta de obras adecuadas ni obras estructurales de continuidad”.

“Recuerdo haber leído que ya Florentino Ameghino escribía sobre el problema de las inundaciones en estas llanuras sin salidas, y siempre se supo que ´algo había que hacer´, y hoy estamos sin obras, obras que debieron haberse hecho hace 30 años”, remarcó.

El especialista del INTA General Villegas detalló que “el partido tiene 725 mil hectáreas, el 60 por ciento de ellas de buena calidad pero a raíz de esta inundación no se sembró ni la mitad y de ese porcentaje no sabemos cuántas hectáreas se podrán cosechar”.

“El suelo ya no puede absorber más, y entramos en unos meses donde el agua que está no se va a evaporar por lo que se avizora un invierno complicado, donde no se puede ni soñar con la posibilidad de sembrar lotes de trigo en invierno, habrá que esperar a la primavera- verano para hablar de recuperación en el campo”, aseguró.

Zaniboni afirmó que esta inundación de más de 15 meses “ocasionó el cierre de tambos, caminos rurales que hoy actúan de canales y pueblos aislados”.

“La cosecha ya empezó en distritos vecinos como Rivadavia y en Florentino Ameghino pero en Villegas sólo es posible en algunos lotes altos; incluso muchos productores tenían guardada la cosecha del año pasado en silobolsas que hoy están mojadas”, precisó con pesar.