“Hay todo tipo de productos inadecuados dirigidos a los chicos”

| Publicado en Edición Impresa

ANDREA ESTHER PELLEGRINI

Psiquiatra infantojuvenil

El concepto de hipersexualización infantil fue creado para definir la representación del niño como una especie de adulto sexual en miniatura, por la presencia de patrones de comportamiento, expresiones, vestimentas o juegos, que no corresponden a su etapa madurativa. Es un modo de violencia de género. En la objetalización de un niño, no se le permite vivir libremente su infancia, pensar, desear, sentir. No se lo reconoce como ser diferente o sujeto autónomo; se lo convierte en un objeto de sus padres y de la sociedad de consumo. Por eso el tema debe ser analizado desde múltiples factores: como disparador, puede situarse el mercado de consumo, en donde existen todo tipo de productos inadecuados dirigidos a la población infantil; la tendencia de los medios a la sobreestimulación sexual, los líderes púberes que actúan como adultos oficiando de modelos para los niños y las modas de los cumpleaños temáticos de belleza, o ‘Spa Day’, para chicas desde 8 a 12 años.