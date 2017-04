Igualdad de Santa Bárbara

Hoy, desde las 16, se juega una nueva fecha de Caballeros

El equipo femenino de Santa Bárbara “A” sigue sin perder en el torneo metropolitano de hockey de Primera División, pero tampoco puede ganar de visitante. En la jornada de ayer sumó su tercer empate consecutivo fuera de Gonnet.

En este caso, el conjunto de nuestra ciudad -dirigido técnicamente por Ignacio “Bebo” Salas- repartió puntos contra Belgrano “A” al igualar 2 a 2. Los goles de Santa Bárbara fueron marcados por María José Granatto y María José Larraín.

En Belgrano tuvieron participación en el partido de ayer dos ex “Leonas” como “Magui” Aicega (se ganó una tarjeta amarilla) y “Charito” Luchetti. Santa Bárbara suma 9 puntos en cinco fechas; mientras que el próximo sábado estará recibiendo a River Plate “A”.

En lo que respecta al resto de los resultados de los equipos platenses, en las diferentes categorías, se detallan a continuación:

Primera C: Santa Bárbara “B” 1 (Georgina Milone), San Fernando “B” 1. Estudiantes “A” 3 (Carolina Fernández Rossi, Florencia Bano y Paloma Bibbo), Municipalidad de Vicente López “A” 1. El Pincha consiguió su primera victoria. SIC “B” 2, Universitario “A” 2 (Antonella Paglia y Juliana Moltrazio).

Primera D1: Universitario “B” 2 (Lucía Pesclevi y Agustina Vera), Hurling “B” 1 y Universitario “D” 3 (Agustina Birocho, Teresita Isla y Camila Soddu), San Patricio 3.

Primera E2: Santa Bárbara “C” 4 (Dolores Alconada, María Barci, Pilar Gardella y Florencia Vaudagna), CASI “C” 1.

Primera E3: Camioneros 3, San Luis “A” 2 (Magdalena Ajargo y Nazarena Tenaglia).

Primera F1; Colegio Manuel Belgrano 1, Estudiantes “B” 3 (Jazmín Ramírez -2- y Delfina Rodríguez).

Primera F3: Santa Bárbara “E” 6 (María Julia Mendy -2-, Verónica Cortez Mercado -2-, Valentina Bonifacio y María Victoria Almanza), Camioneros “B” 0 y Vicentinos “B” 1, Universitario “C” 1 (María Belén Gómez).

Primera F4: Belgrano “C” 2 Santa Bárbara “D” 3 (Ailin Moyano, Milagros Gorza y Ana Saleme). Santa sigue puntero e invicto.

El Metro continuará hoy, desde las 16 con la 5ta. fecha de Caballeros. Primera A: Universitario “A” vs Ciudad “B” y Santa Bárbara “A” vs San Fernando “A”. Primera B: SAG vs Santa Bárbara “B”, Estudiantes vs GEBA “B” y Banfield vs Universitario “B”.

En Damas jugarán, Gimnasia vs Platense, en San Luis (Primera F5) y Almirante Brown vs Estudiantes “C”, en DAOM (Primera F6).